В Госдуме предлагают серьезно расширить список лекарств, при приеме которых нельзя садиться за руль

Ранее мы писали Водителей больше не будут лишать прав за прием антидепрессантов Конституционный суд запретил судам лишать водителей прав и штрафовать на 30 000 рублей, если в их организме ... Читать далее

На прошлой неделе 110KM.RU писал о постановлении Конституционного суда, которым он запретил наказывать водителей за управление автомобилем под действием седативных веществ, не относящихся к психотропным или наркотическим препаратам. К этой категории можно отнести, например, феназепам, фенибут, габапентин, а также антидепрессанты.

Депутаты от ЛДПР решили восполнить пробел в законодательстве и подготовили поправки к статье 12.8 КоАП. Они предлагают штрафовать водителей и лишать их прав даже за употребление лекарств, в составе которых нет ни этилового спирта, ни наркотических, ни психотропных веществ, но которые оказывают негативное воздействие на внимание и реакцию водителя. Применение водителем подобных препаратов хотят приравнять к состоянию алкогольного опьянения «со всеми вытекающими последствиями».

Список потенциально опасных лекарств депутаты составлять не стали. По их мнению, этим должны заниматься специалисты. Перечень потенциально опасных препаратов, которые могут сказаться на внимании водителя, будет предоставлять Минздрав. Законопроект внесен на рассмотрение депутатов Госдумы в понедельник, 5 декабря.

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