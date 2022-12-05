В Госдуме предлагают серьезно расширить список лекарств, при приеме которых нельзя садиться за руль
Депутаты от ЛДПР решили восполнить пробел в законодательстве и подготовили поправки к статье 12.8 КоАП. Они предлагают штрафовать водителей и лишать их прав даже за употребление лекарств, в составе которых нет ни этилового спирта, ни наркотических, ни психотропных веществ, но которые оказывают негативное воздействие на внимание и реакцию водителя. Применение водителем подобных препаратов хотят приравнять к состоянию алкогольного опьянения «со всеми вытекающими последствиями».
Список потенциально опасных лекарств депутаты составлять не стали. По их мнению, этим должны заниматься специалисты. Перечень потенциально опасных препаратов, которые могут сказаться на внимании водителя, будет предоставлять Минздрав. Законопроект внесен на рассмотрение депутатов Госдумы в понедельник, 5 декабря.
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Поврежденную октябрьским взрывом автомобильную часть Крымского моста вновь открыли для движения машин утром 5 декабря. На замену четырех пролетов потребовалось менее двух месяцев.Читать далее
-
05.12.2022, 11:57
«Мерседесу» разрешили парковаться без водителя
Полностью автоматизированная парковка, разработанная немецкими компаниями Mercedes-Benz и Bosch, запускается в серию. Федеральное агентство автотранспорта (KBA) выдало на нее первое в мире разрешение. Только область применения такой парковки ограничена, потому что машины паркуются без водителя. Читать далее
-
05.12.2022, 09:59
Россияне почти перестали покупать новые автомобили
В октябре 2022 года жители РФ потратили на покупку новых автомобилей в три раза меньше денег, чем годом ранее и на 5 млрд рублей меньше, чем в сентябре 2022-го. Затраты снизились по всем категориям, но есть исключения.Читать далее
-
05.12.2022, 08:40
Подержанные премиальные и бюджетные автомобили сравнялись в цене: почему?
На вторичном авторынке автомобили премиум-класса и бюджетные машины стоят сейчас примерно одинаково. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил причины такой парадоксальной ситуации.Читать далее
-
05.12.2022, 08:05
АвтоВАЗ рассказал о планах построить новый кроссовер на базе Lada Vesta
В ноябре было продано почти 22 тысячи новых автомобилей Lada, что стало лучшим показателем марки в уходящем году. В 2021-м дилеры реализовали на 5 тысяч больше машин, но тогда лидером была Lada Vesta, сборка которой сейчас приостановлена.Читать далее
-
04.12.2022, 21:01
Самые мощные китайские вседорожники на российском рынке
Мощность двигателя для большого кроссовера или внедорожника многие автомобилисты считают одним из наиболее важных параметров. Сейчас в России предлагают широкий выбор китайских моделей, мощность некоторых из них уверено превышает две сотни «лошадей».Читать далее
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