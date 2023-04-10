В Госдуме предлагают смягчить наказание за езду без документов на авто

Ранее мы писали Автомобили злостных нарушителей ПДД предложили конфисковывать на нужды армии Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов вернулся к идее о конфискации автомобилей у злостных нарушителей ... Читать далее

О новой инициативе Ярослав Нилов рассказал в своем телеграм-канале . По его словам, отсутствие документов на авто – не повод для ареста и эвакуации транспортного средства. Депутат предлагает смягчить ответственность за такое нарушение. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в Правительство РФ.

В пояснительной записке сказано: «Если документы на транспортное средство остались дома или где-то еще – это никак не сказывается на безопасности дорожного движения. Значит, и задержания автомобиля происходить не должно». Но есть и исключения. Если автомобиль числится в угоне, и на него нет документов, либо нет бумаг (отметок в них), требуемых законодательством Таможенного союза, то без эвакуации не обойтись.

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