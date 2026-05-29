Госдума хочет дать водителям шанс остановить эвакуацию: как 15-минутная отсрочка может сэкономить водителям тысячи рублей

Автор: Дарья Климова

29 мая 2026, 13:41

В Госдуме предложили дать водителям 15 минут на документы при эвакуации авто

В России обсуждают новые правила эвакуации автомобилей: депутаты хотят дать водителям 15 минут, чтобы предъявить документы и избежать штрафстоянки. Почему это важно для всех, кто паркуется в городе, и какие нюансы могут изменить привычный порядок - разбираемся, что реально изменится и как это повлияет на обычных автовладельцев.

Для российских автомобилистов вопрос эвакуации машин всегда был болезненным: достаточно на минуту отлучиться, и авто уже грузят на платформу. Теперь в Госдуме обсуждают инициативу, которая может изменить привычный порядок - водителям хотят дать дополнительные 15 минут, чтобы успеть предъявить документы и остановить эвакуацию. Это предложение уже вызвало оживленную дискуссию среди экспертов и простых водителей, ведь речь идет о реальном шансе избежать лишних расходов и нервов.

Суть инициативы проста: если водитель появляется на месте до начала движения эвакуатора, но не может сразу предъявить все необходимые бумаги, ему предоставят 15 минут отсрочки. За это время можно будет принести документы из квартиры, офиса или даже из салона самой машины. Как отмечает Autonews, сейчас эвакуация часто происходит настолько быстро, что даже оперативно прибывший владелец не всегда успевает доказать свое право на управление автомобилем. В результате - штрафстоянка и дополнительные траты.

Действующая редакция КоАП предусматривает прекращение эвакуации только при наличии у водителя всех документов на руках. Однако на практике часто бывает, что бумаги остались в салоне или рядом, а инспекторы не дают времени их забрать. Новый законопроект предлагает закрепить право водителя не только на отсрочку, но и на доступ в салон задержанного авто, если документы находятся внутри. Это должно снизить количество спорных ситуаций и исключить злоупотребления со стороны должностных лиц.

Интересно, что похожая инициатива уже обсуждалась в 2024 году, но тогда поддержки не получила. В этот раз авторы делают акцент на том, что отсрочка не будет применяться, если машина мешает движению других транспортных средств или пешеходов - в таких случаях эвакуация останется обязательной. Для подтверждения права управления потребуется стандартный набор: водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО.

Проблема быстрой эвакуации и невозможности забрать документы знакома многим. Как выясняли журналисты, даже появление владельца на месте не всегда спасает от штрафстоянки. В похожем материале, где анализировались причины частых эвакуаций премиальных авто, отмечалось, что владельцы BMW и Mercedes чаще других сталкиваются с подобными ситуациями - подробнее об этом можно узнать в разборе тенденций по эвакуации в Москве.

Если законопроект будет принят, это может стать важным шагом к более справедливой системе эвакуации. По данным последних лет, количество жалоб на работу эвакуаторов стабильно высоко, а спорные случаи часто доходят до судов. Важно помнить, что новые правила не отменяют обязанности соблюдать ПДД и парковаться по правилам, но дают шанс избежать лишних расходов тем, кто оказался в сложной ситуации не по своей вине. Для многих водителей это может стать реальным подспорьем в борьбе с бюрократией и поспешными решениями инспекторов.

