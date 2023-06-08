В Госдуме предложили не пускать за руль шоферов с иностранными правами

Ранее мы писали Смертельная авария парализовала движение на КАД: момент ДТП заснял на видеорегистратор Серьезное ДТП произошло днем в среду, 7 июня на петербургской кольцевой автодороге. Самосвал Volvo столкнулся ... Читать далее

Заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов рассказал в своем телеграм-канале о новой законодательной инициативе однопартийцев. По его словам, в настоящее время в Россию бездумно привлекается иностранная рабочая сила. Существуют дефицитные специальности, но водители к этой категории вряд ли относятся. Нанимая мигранта-водителя, перевозчик не может гарантировать достаточный уровень его квалификации и профессионализма.

ЛДПР предлагает обязать мигрантов учить российские ПДД и сдавать экзамены на получение прав на общих основаниях. Компаниям-перевозчикам необходимо запретить брать на работу иностранных водителей с национальными правами. Пока же граждане государств, где русский язык является официальным, все еще могут работать водителями, не меняя национальные водительские удостоверения на российские. В МВД говорят о росте ДТП с участием водителей-мигрантов.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах