Что изменится для заводов: неожиданные решения и скрытые детали

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

6 января 2026, 23:57

В Госдуме предложили новые меры поддержки автопрома на фоне кризиса рынка

В Госдуме предложили новые меры поддержки автопрома на фоне кризиса рынка

Что изменится для заводов: неожиданные решения и скрытые детали

В Госдуме предложили новые меры поддержки автопрома на фоне кризиса рынка

Власти обсуждают судьбу автопрома в 2026 году. Крупные игроки отрасли ищут выход из кризиса. Решения могут повлиять на всех участников рынка. Подробности обсуждения держатся в секрете.

Власти обсуждают судьбу автопрома в 2026 году. Крупные игроки отрасли ищут выход из кризиса. Решения могут повлиять на всех участников рынка. Подробности обсуждения держатся в секрете.

В декабре 2025 года в Москве прошло заседание Экспертного совета при Комитете Госдумы по промышленности и торговле, посвященное будущему российской автомобильной отрасли. Мероприятие возглавил Максим Соколов, президент АО «АВТОВАЗ» и член Бюро Союза машиностроителей России. Как сообщает abiznews, на встрече собрались представители ведущих автозаводов, поставщиков компонентов, отраслевые эксперты и депутаты.

Главной темой обсуждения стала нехватка оборотных и инвестиционных средств для предприятий автопрома в 2026 году. Участники отметили, что из-за падения продаж и высоких кредитных ставок многие заводы оказались в сложной ситуации. Особенно остро стоит вопрос финансирования закупок комплектующих и материалов, необходимых для бесперебойной работы производств.

В ходе заседания прозвучали предложения по внедрению механизмов авансирования и опережающего финансирования, которые уже применялись в предыдущие годы и доказали свою эффективность. Кроме того, поддержан проект постановления правительства о переносе сроков уплаты утилизационного сбора на конец 2026 года. Эта мера, по мнению участников, позволит высвободить дополнительные ресурсы для предприятий.

Эксперты также подчеркнули важность программ Минпромторга, Фонда развития промышленности и фонда «Иннопрактика», направленных на поддержку автозаводов и поставщиков. Среди них - компенсация затрат на НИОКР, льготные кредиты на локализацию производства и гранты для развития новых поставщиков. Было высказано мнение, что эти инициативы необходимо не только сохранить, но и расширить.

По итогам встречи Экспертный совет подготовит пакет предложений для дальнейшего рассмотрения профильными министерствами и ведомствами. Ожидается, что эти меры помогут стабилизировать ситуацию в отрасли и создать условия для ее развития в условиях продолжающихся экономических вызовов.

Напомним, Максим Соколов возглавляет АО «АВТОВАЗ» с 2022 года. Под его руководством компания прошла через сложные этапы трансформации, связанные с изменением структуры рынка и уходом ряда иностранных партнеров. Соколов активно участвует в формировании государственной политики в сфере машиностроения и регулярно выступает с инициативами по поддержке отрасли.

Как 110km.ru писал ранее, Московский Политех получил значительное финансирование на развитие проектов в области электромобилей и гибридных технологий. Университету выделили 400 миллионов рублей, и подробности этих инициатив пока остаются за кадром. Больше информации о перспективах отечественного автопрома и новых технологических программах читайте в нашем материале «Московский Политех получил 400 млн на электромобили и гибриды: что дальше».

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Тагил Екатеринбург Барнаул
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться