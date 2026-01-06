Что изменится для заводов: неожиданные решения и скрытые детали

В Госдуме предложили новые меры поддержки автопрома на фоне кризиса рынка

Власти обсуждают судьбу автопрома в 2026 году. Крупные игроки отрасли ищут выход из кризиса. Решения могут повлиять на всех участников рынка. Подробности обсуждения держатся в секрете.

В декабре 2025 года в Москве прошло заседание Экспертного совета при Комитете Госдумы по промышленности и торговле, посвященное будущему российской автомобильной отрасли. Мероприятие возглавил Максим Соколов, президент АО «АВТОВАЗ» и член Бюро Союза машиностроителей России. Как сообщает abiznews, на встрече собрались представители ведущих автозаводов, поставщиков компонентов, отраслевые эксперты и депутаты.

Главной темой обсуждения стала нехватка оборотных и инвестиционных средств для предприятий автопрома в 2026 году. Участники отметили, что из-за падения продаж и высоких кредитных ставок многие заводы оказались в сложной ситуации. Особенно остро стоит вопрос финансирования закупок комплектующих и материалов, необходимых для бесперебойной работы производств.

В ходе заседания прозвучали предложения по внедрению механизмов авансирования и опережающего финансирования, которые уже применялись в предыдущие годы и доказали свою эффективность. Кроме того, поддержан проект постановления правительства о переносе сроков уплаты утилизационного сбора на конец 2026 года. Эта мера, по мнению участников, позволит высвободить дополнительные ресурсы для предприятий.

Эксперты также подчеркнули важность программ Минпромторга, Фонда развития промышленности и фонда «Иннопрактика», направленных на поддержку автозаводов и поставщиков. Среди них - компенсация затрат на НИОКР, льготные кредиты на локализацию производства и гранты для развития новых поставщиков. Было высказано мнение, что эти инициативы необходимо не только сохранить, но и расширить.

По итогам встречи Экспертный совет подготовит пакет предложений для дальнейшего рассмотрения профильными министерствами и ведомствами. Ожидается, что эти меры помогут стабилизировать ситуацию в отрасли и создать условия для ее развития в условиях продолжающихся экономических вызовов.

Напомним, Максим Соколов возглавляет АО «АВТОВАЗ» с 2022 года. Под его руководством компания прошла через сложные этапы трансформации, связанные с изменением структуры рынка и уходом ряда иностранных партнеров. Соколов активно участвует в формировании государственной политики в сфере машиностроения и регулярно выступает с инициативами по поддержке отрасли.

Как 110km.ru писал ранее, Московский Политех получил значительное финансирование на развитие проектов в области электромобилей и гибридных технологий. Университету выделили 400 миллионов рублей, и подробности этих инициатив пока остаются за кадром. Больше информации о перспективах отечественного автопрома и новых технологических программах читайте в нашем материале «Московский Политех получил 400 млн на электромобили и гибриды: что дальше».