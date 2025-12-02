Конец поборам во дворах: платные парковки у дома скоро могут запретить

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

2 декабря 2025, 12:28

Парламентарии выступили с новой громкой инициативой. Она касается всех автовладельцев в городах. Платным парковкам готовят перемены. Это может серьезно изменить жизнь водителей. Узнайте подробности важного законопроекта.

В Государственной думе прозвучала инициатива, способная кардинально изменить жизнь миллионов российских автовладельцев. Группа депутатов предложила ввести полный запрет на организацию платных парковочных мест в жилых зонах и непосредственно у многоквартирных домов. Эта мера, по замыслу авторов, должна быть закреплена на федеральном уровне, а не оставаться на усмотрение региональных властей, как это происходит сейчас.

Как сообщает Autonews, с соответствующим законопроектом выступили представители фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и Дмитрий Гусев. Они предлагают внести поправки в действующий закон «Об организации дорожного движения». Основная цель - раз и навсегда решить проблему платных стоянок там, где люди живут. По мнению парламентариев, текущая практика, когда муниципалитеты вводят плату за парковку буквально под окнами квартир, создает излишнее социальное напряжение и воспринимается многими гражданами как несправедливая.

Сергей Миронов пояснил, что существующий подход к формированию парковочного пространства не отвечает принципам справедливости. Он считает, что правила взимания платы за стоянку автомобиля требуют немедленного пересмотра. Фактически, для многих жителей крупных городов парковка рядом с домом превратилась в ежедневный квест с постоянными расходами, что вызывает лишь рост недовольства. Законопроект призван устранить эту проблему, сделав парковку в жилых зонах безусловно бесплатной по всей стране.

Стоит отметить, что это не первая попытка законодателей обратить внимание на проблемы автомобилистов, связанные с парковкой и штрафами. Не так давно в стенах Госдумы обсуждалась другая интересная идея: предоставлять водителям право на бесплатную парковку в течение целого месяца в качестве компенсации, если им был ошибочно выписан штраф за нарушение правил дорожного движения. Хотя та инициатива пока не получила развития, она показывает общий тренд на поиск более справедливых решений в диалоге между властью и автовладельцами.

Если новый закон будет принят, он затронет в первую очередь жителей мегаполисов, где платные парковки стали нормой даже в спальных районах. Для городских бюджетов это может означать потерю существенной статьи дохода, но для обычных граждан - долгожданное облегчение финансовой нагрузки и прекращение борьбы за парковочное место у собственного подъезда.

