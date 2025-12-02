Конец поборам во дворах: платные парковки у дома скоро могут запретить

2 декабря 2025, 12:28
В Госдуме предложили отменить платные парковки во дворах многоквартирных домов
В Госдуме предложили отменить платные парковки во дворах многоквартирных домов
Парламентарии выступили с новой громкой инициативой. Она касается всех автовладельцев в городах. Платным парковкам готовят перемены. Это может серьезно изменить жизнь водителей. Узнайте подробности важного законопроекта.
В Государственной думе прозвучала инициатива, способная кардинально изменить жизнь миллионов российских автовладельцев. Группа депутатов предложила ввести полный запрет на организацию платных парковочных мест в жилых зонах и непосредственно у многоквартирных домов. Эта мера, по замыслу авторов, должна быть закреплена на федеральном уровне, а не оставаться на усмотрение региональных властей, как это происходит сейчас.
Как сообщает Autonews, с соответствующим законопроектом выступили представители фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и Дмитрий Гусев. Они предлагают внести поправки в действующий закон «Об организации дорожного движения». Основная цель - раз и навсегда решить проблему платных стоянок там, где люди живут. По мнению парламентариев, текущая практика, когда муниципалитеты вводят плату за парковку буквально под окнами квартир, создает излишнее социальное напряжение и воспринимается многими гражданами как несправедливая.
Сергей Миронов пояснил, что существующий подход к формированию парковочного пространства не отвечает принципам справедливости. Он считает, что правила взимания платы за стоянку автомобиля требуют немедленного пересмотра. Фактически, для многих жителей крупных городов парковка рядом с домом превратилась в ежедневный квест с постоянными расходами, что вызывает лишь рост недовольства. Законопроект призван устранить эту проблему, сделав парковку в жилых зонах безусловно бесплатной по всей стране.
Стоит отметить, что это не первая попытка законодателей обратить внимание на проблемы автомобилистов, связанные с парковкой и штрафами. Не так давно в стенах Госдумы обсуждалась другая интересная идея: предоставлять водителям право на бесплатную парковку в течение целого месяца в качестве компенсации, если им был ошибочно выписан штраф за нарушение правил дорожного движения. Хотя та инициатива пока не получила развития, она показывает общий тренд на поиск более справедливых решений в диалоге между властью и автовладельцами.
Если новый закон будет принят, он затронет в первую очередь жителей мегаполисов, где платные парковки стали нормой даже в спальных районах. Для городских бюджетов это может означать потерю существенной статьи дохода, но для обычных граждан - долгожданное облегчение финансовой нагрузки и прекращение борьбы за парковочное место у собственного подъезда.
Похожие материалы
-
02.12.2025, 17:42
Как изменится стоимость ОСАГО с декабря 2025: личный опыт расчета
Узнайте, как формируется стоимость ОСАГО в декабре 2025 года. Какие факторы учитывают страховщики. Почему цены могут отличаться у разных компаний. Практические советы для водителей.Читать далее
-
02.12.2025, 17:34
МВД выявило новые схемы обмана с ОСАГО: как действуют мошенники на дорогах
Эксперты раскрыли свежие схемы обмана с автостраховкой. Мошенники используют неожиданные методы. Водителям стоит быть внимательнее. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:11
В Москве назвали премиум-марки, которые чаще всего увозят на штрафстоянку
В столице эвакуировали тысячи премиум-авто. Названы самые частые нарушители. В их числе даже очень редкие машины. Скоро за это придется платить больше. Рассказываем, кого увозят и на сколько.Читать далее
-
02.12.2025, 14:29
Самозанятым таксистам в России могут отменить предрейсовые медосмотры
Водителей такси ждут серьезные перемены. Власти готовят новый законопроект. Предрейсовые осмотры могут уйти в прошлое. Нововведения коснутся не всех водителей. Узнайте все подробности первыми.Читать далее
-
02.12.2025, 14:09
Ищем живой Ford Focus в Москве: скрученный пробег, такси и скрытые дефекты
Ford Focus все еще очень популярен. Найти хороший экземпляр стало сложнее. Журналисты осмотрели несколько дешевых машин. У каждой нашлись серьезные проблемы. Стоит ли вообще его покупать сейчас? Узнайте все подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 12:56
Как водителям в России можно существенно снизить стоимость полиса ОСАГО в 2025 году
Стоимость ОСАГО можно заметно снизить. Есть несколько законных способов экономии. Они доступны каждому водителю. Узнайте, как платить меньше. Не переплачивайте за обязательную страховку.Читать далее
-
02.12.2025, 11:12
Легкий и складной электровелосипед Engwe P20: идеальный вариант для города
Городские электровелосипеды становятся все популярнее. Engwe P20 выделяется среди конкурентов. Он легкий, складывается за секунды и не ударит по кошельку. Почему этот электробайк выбирают в Европе и что в нем особенного – читайте в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 10:03
Австралийские страховщики пересматривают тарифы из-за гендерной лазейки
Два крупных страховщика в Австралии срочно анализируют необычную схему. Водители экономят сотни долларов, просто выбрав иной гендер. Эта ситуация вызвала бурную реакцию и обсуждение. Компании обещают пересмотреть свои подходы.Читать далее
-
02.12.2025, 09:42
На трассе М5 погиб 18-летний пациент: трагедия после выхода из скорой
На трассе М5 в Великобритании произошел загадочный инцидент с участием подростка. Полиция и следователи разбираются в деталях. Родственники и очевидцы в шоке. Официальные лица уже начали проверку.Читать далее
Похожие материалы
-
02.12.2025, 17:42
Как изменится стоимость ОСАГО с декабря 2025: личный опыт расчета
Узнайте, как формируется стоимость ОСАГО в декабре 2025 года. Какие факторы учитывают страховщики. Почему цены могут отличаться у разных компаний. Практические советы для водителей.Читать далее
-
02.12.2025, 17:34
МВД выявило новые схемы обмана с ОСАГО: как действуют мошенники на дорогах
Эксперты раскрыли свежие схемы обмана с автостраховкой. Мошенники используют неожиданные методы. Водителям стоит быть внимательнее. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:11
В Москве назвали премиум-марки, которые чаще всего увозят на штрафстоянку
В столице эвакуировали тысячи премиум-авто. Названы самые частые нарушители. В их числе даже очень редкие машины. Скоро за это придется платить больше. Рассказываем, кого увозят и на сколько.Читать далее
-
02.12.2025, 14:29
Самозанятым таксистам в России могут отменить предрейсовые медосмотры
Водителей такси ждут серьезные перемены. Власти готовят новый законопроект. Предрейсовые осмотры могут уйти в прошлое. Нововведения коснутся не всех водителей. Узнайте все подробности первыми.Читать далее
-
02.12.2025, 14:09
Ищем живой Ford Focus в Москве: скрученный пробег, такси и скрытые дефекты
Ford Focus все еще очень популярен. Найти хороший экземпляр стало сложнее. Журналисты осмотрели несколько дешевых машин. У каждой нашлись серьезные проблемы. Стоит ли вообще его покупать сейчас? Узнайте все подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 12:56
Как водителям в России можно существенно снизить стоимость полиса ОСАГО в 2025 году
Стоимость ОСАГО можно заметно снизить. Есть несколько законных способов экономии. Они доступны каждому водителю. Узнайте, как платить меньше. Не переплачивайте за обязательную страховку.Читать далее
-
02.12.2025, 11:12
Легкий и складной электровелосипед Engwe P20: идеальный вариант для города
Городские электровелосипеды становятся все популярнее. Engwe P20 выделяется среди конкурентов. Он легкий, складывается за секунды и не ударит по кошельку. Почему этот электробайк выбирают в Европе и что в нем особенного – читайте в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 10:03
Австралийские страховщики пересматривают тарифы из-за гендерной лазейки
Два крупных страховщика в Австралии срочно анализируют необычную схему. Водители экономят сотни долларов, просто выбрав иной гендер. Эта ситуация вызвала бурную реакцию и обсуждение. Компании обещают пересмотреть свои подходы.Читать далее
-
02.12.2025, 09:42
На трассе М5 погиб 18-летний пациент: трагедия после выхода из скорой
На трассе М5 в Великобритании произошел загадочный инцидент с участием подростка. Полиция и следователи разбираются в деталях. Родственники и очевидцы в шоке. Официальные лица уже начали проверку.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве