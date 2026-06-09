Госдума предлагаем уточнить в законе: когда магнитные рамки - нарушение, а когда - нет

В Госдуме предложили отменить штрафы за магнитные рамки на номерах

В России готовится важное изменение для всех автомобилистов: депутаты хотят убрать наказание за использование магнитных рамок для номеров. Почему это решение может повлиять на тысячи водителей, какие нюансы стоит учесть и что изменится в законе - разбираемся в деталях.

В России готовится важное изменение для всех автомобилистов: депутаты хотят убрать наказание за использование магнитных рамок для номеров. Почему это решение может повлиять на тысячи водителей, какие нюансы стоит учесть и что изменится в законе - разбираемся в деталях.

Вопрос о наказании за магнитные рамки для автомобильных номеров неожиданно стал актуальным для многих российских водителей. Причина проста: за последние годы участились случаи, когда инспекторы ГИБДД лишали прав за использование таких рамок, хотя формально они не скрывают и не изменяют номер. Теперь в Госдуме предложили изменить закон, чтобы убрать двусмысленность и защитить автовладельцев от спорных штрафов.

Магнитные рамки - это альтернатива привычным болтам для крепления госномера. Они позволяют быстро снять номер, что удобно, например, при мойке машины или замене деталей. Однако действующая редакция статьи 12.2 КоАП трактует любые устройства, которые могут мешать идентификации номера, как нарушение. По мнению Ярослава Нилова, председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, такая формулировка слишком размыта и дает инспекторам возможность трактовать закон в свою пользу.

В законопроекте предлагается четко прописать: нарушением считается только использование устройств, которые позволяют скрыть или изменить номер прямо во время движения. Магнитные рамки не дают такой возможности - чтобы снять номер, нужно выйти из машины и сделать это вручную. Таким образом, массовое лишение прав за такие рамки выглядит избыточным и несправедливым.

Сейчас, согласно части 2.1 статьи 12.2 КоАП, за управление автомобилем с номером, оборудованным устройствами для сокрытия или изменения знака, грозит лишение прав на срок от года до полутора лет и конфискация устройства. Но МВД уже официально пояснило, что установка номеров на магнитные рамки не считается нарушением, и пообещало донести эту позицию до всех подразделений ГИБДД. Тем не менее, на практике водители продолжают сталкиваться с риском лишения прав, что и стало поводом для законодательной инициативы.

Интересно, что похожие вопросы регулирования устройств и штрафов уже поднимались в других сферах. Например, недавно обсуждались новые правила и санкции для владельцев грузовиков в системе «Платон», где также возникали споры о трактовке закона и ответственности водителей - подробнее об этом можно узнать в материале о новых требованиях для грузового транспорта.

Если законопроект будет принят, это позволит снять напряженность между водителями и инспекторами, а также снизить количество спорных случаев на дорогах. По данным Autonews, инициатива уже направлена в правительство, и в ближайшее время ожидается ее рассмотрение. Для справки: магнитные рамки не оснащены механизмами дистанционного управления и не могут быть использованы для сокрытия номера на ходу. Важно помнить, что любые попытки скрыть номер с помощью других устройств по-прежнему будут караться по всей строгости закона. Новые поправки могут стать важным шагом к более справедливому и понятному регулированию для всех участников дорожного движения.