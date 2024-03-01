В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Практика взимания транспортного налога представляется несправедливой для тех, кто пользуется автомобилем редко. Обычно это пенсионеры, инвалиды, сельские жители, уверен Леонид Слуцкий. Он предлагает полностью отменить налог. Соответствующий законопроект уже направлен на утверждение в правительство РФ. Изменения предлагается внести в части первую и вторую Налогового кодекса РФ, пишет ТАСС.
-
01.03.2024, 07:05
Байден назвал китайские автомобили опасными. В ответ на аналогичные обвинения со стороны китайцев в адрес Tesla
Президент США Джо Байден поручил провести расследование в отношении импортируемых в страну автомобилей китайского производства. Он назвал их опасными для США.Читать далее
-
01.03.2024, 00:15
Bugatti опередил Ferrari в списке быстрейших суперкаров 2000-х
За последнюю четверть века производители автомобилей сделали гигантский шаг вперед. Электрические технологии позволили создать модели со взрывной динамикой. Но еще в начале 2000-х гиперкар, разменивающий первую «сотню» за 3 – 4 секунды, представлялся чудом техники.Читать далее
-
01.03.2024, 00:07
Что изменится в России с 1 марта 2024 года: 4 важных изменения для водителей
С 1 марта 2024 года в России в силу вступают несколько важных нормативных актов, четыре из них прямо или косвенно затрагивают автомобилистов. Они касаются ОСАГО, цен на бензин, грузоперевозок и поездок с детьми за границу.Читать далее
-
29.02.2024, 16:53
Рассекречена внешность новой модели АвтоВАЗа: универсал Lada Iskra
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения перспективной модели Lada Iskra в кузове универсал. По казенным рисункам трудно представить, как машина будет выглядеть в жизни. Журналисты обратились за помощью к дизайнеру.Читать далее
-
29.02.2024, 14:35
«Делимобиль» рассказал о серьезном увеличении парка каршеринговых автомобилей
Сервис краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль» подвел итоги 2023 года. Рост по всем направлениям: увеличился автопарк и число активных клиентов, а количество минут аренды достигло рекордного уровня в 1,6 миллиарда.Читать далее
-
29.02.2024, 12:58
В Петербурге пьяная дама покусала инспектора ДПС, но сумела избежать ареста
Вечернюю тишину двора на проспекте Пятилеток в Санкт-Петербурге нарушили громкие крики пьяной женщины за рулем красной Mazda3. Она перегородила проезд и не желала освобождать дорогу. Вызванные на место полицейские получили серьезный отпор.Читать далее
-
01.03.2024, 07:05
Байден назвал китайские автомобили опасными. В ответ на аналогичные обвинения со стороны китайцев в адрес Tesla
Президент США Джо Байден поручил провести расследование в отношении импортируемых в страну автомобилей китайского производства. Он назвал их опасными для США.Читать далее
-
01.03.2024, 00:15
Bugatti опередил Ferrari в списке быстрейших суперкаров 2000-х
За последнюю четверть века производители автомобилей сделали гигантский шаг вперед. Электрические технологии позволили создать модели со взрывной динамикой. Но еще в начале 2000-х гиперкар, разменивающий первую «сотню» за 3 – 4 секунды, представлялся чудом техники.Читать далее
-
01.03.2024, 00:07
Что изменится в России с 1 марта 2024 года: 4 важных изменения для водителей
С 1 марта 2024 года в России в силу вступают несколько важных нормативных актов, четыре из них прямо или косвенно затрагивают автомобилистов. Они касаются ОСАГО, цен на бензин, грузоперевозок и поездок с детьми за границу.Читать далее
-
29.02.2024, 16:53
Рассекречена внешность новой модели АвтоВАЗа: универсал Lada Iskra
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения перспективной модели Lada Iskra в кузове универсал. По казенным рисункам трудно представить, как машина будет выглядеть в жизни. Журналисты обратились за помощью к дизайнеру.Читать далее
-
29.02.2024, 14:35
«Делимобиль» рассказал о серьезном увеличении парка каршеринговых автомобилей
Сервис краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль» подвел итоги 2023 года. Рост по всем направлениям: увеличился автопарк и число активных клиентов, а количество минут аренды достигло рекордного уровня в 1,6 миллиарда.Читать далее
-
29.02.2024, 12:58
В Петербурге пьяная дама покусала инспектора ДПС, но сумела избежать ареста
Вечернюю тишину двора на проспекте Пятилеток в Санкт-Петербурге нарушили громкие крики пьяной женщины за рулем красной Mazda3. Она перегородила проезд и не желала освобождать дорогу. Вызванные на место полицейские получили серьезный отпор.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 6 160 000 РDodge Challenger 2020 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 17 900 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 24 590 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 43 000 000 РBentley Bentayga 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий