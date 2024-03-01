В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Ранее мы писали В Госдуме назвали одно условие для отмены транспортного налога Тема отмены транспортного налога возникает в риторике российских властей с завидной регулярностью. На этот ... Читать далее

Думские депутаты из фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким вновь вспомнили слова Владимира Жириновского о несправедливости российской системы налогообложения. Основатель партии всегда выступал за отмену транспортного налога. Ведь автовладельцы и так платят акцизы на топливо. Чем больше водитель ездит, тем чаще он заправляет свой автомобиль и тем больше в итоге денег платит в бюджет на поддержание дорожной инфраструктуры.

Практика взимания транспортного налога представляется несправедливой для тех, кто пользуется автомобилем редко. Обычно это пенсионеры, инвалиды, сельские жители, уверен Леонид Слуцкий. Он предлагает полностью отменить налог. Соответствующий законопроект уже направлен на утверждение в правительство РФ. Изменения предлагается внести в части первую и вторую Налогового кодекса РФ, пишет ТАСС.

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