Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

24 июня 2026, 16:04

В Госдуме предложили отменить требования локализации для электромобилей в такси

В Госдуме предложили отменить требования локализации для электромобилей в такси

Электрокары освободят от правил такси чтобы снизить дефицит бензина

В Госдуме предложили отменить требования локализации для электромобилей в такси

Депутат Георгий Камнев внес в Госдуму законопроект, который может изменить правила для электромобилей в такси. Новые условия обещают поддержку экологичного транспорта и снижение нагрузки на бензиновые запасы. Почему это важно именно сейчас, какие автомобили уже попали в реестр и что ждет рынок - разбираемся в деталях.

Депутат Георгий Камнев внес в Госдуму законопроект, который может изменить правила для электромобилей в такси. Новые условия обещают поддержку экологичного транспорта и снижение нагрузки на бензиновые запасы. Почему это важно именно сейчас, какие автомобили уже попали в реестр и что ждет рынок - разбираемся в деталях.

В России обсуждается важная инициатива, способная повлиять на рынок такси и развитие электромобилей. Депутат Георгий Камнев предложил освободить электрокары от требований локализации, которые должны вступить в силу с марта 2026 года. Для многих автолюбителей это может означать появление большего числа современных и экологичных машин на дорогах, а для бизнеса - снижение бюрократических барьеров.

Суть законопроекта заключается в том, чтобы сделать для электромобилей исключение из действующего закона о локализации автомобилей такси. Сейчас для попадания в реестр разрешенных моделей необходимо либо набрать определенное количество баллов локализации, либо быть произведенным по специальному инвестиционному контракту. Это ограничивает выбор и затрудняет обновление автопарка, особенно для компаний, которые хотят использовать электрокары.

По информации Autonews, автор инициативы объясняет необходимость изменений тем, что это позволит снизить потребление бензина, сгладить сезонные пики спроса и поддержать развитие экологичного транспорта. В документе отмечается, что реализация законопроекта не приведет к дополнительным расходам из федерального бюджета, что особенно важно в условиях ограниченных ресурсов.

На сегодняшний день в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси, входят 28 моделей, среди которых Lada Granta, Vesta, Niva Legend, Sollers SP7, Evolute i-Joy, Voyah Free, «Москвич» 3е, Haval F7, Tenet T7, Omoda C5, Jetour X70 Plus и другие. Однако многие электромобили, которые могли бы работать в такси, не соответствуют требованиям локализации и не могут быть использованы официально.

Ранее Национальная ассоциация такси уже предлагала расширить квоту на автомобили без требований локализации для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это предложение было направлено в Минпромторг, но пока не получило широкого распространения. Важно отметить, что подобные инициативы могут стать шагом к более гибкой и современной системе регулирования такси, где приоритет будет отдаваться не только отечественным моделям, но и инновационным решениям.

Для сравнения, в других сферах автотранспорта также происходят изменения, связанные с обновлением требований и стандартов. Например, эксперты советуют внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля и своевременно проводить обслуживание, чтобы избежать неожиданных проблем. Как отмечается в материале о замене тормозной жидкости, несвоевременная замена может привести к серьезным последствиям, что подчеркивает важность грамотного подхода к эксплуатации техники.

Если законопроект будет принят, это может открыть дорогу для большего числа электромобилей в такси и ускорить переход к более экологичному транспорту. Важно помнить, что поддержка таких инициатив может способствовать развитию отечественного рынка электрокаров и сделать поездки на такси более доступными и безопасными для пассажиров. В условиях роста цен на топливо и дефицита бензина такие меры выглядят как своевременный ответ на вызовы времени.

Упомянутые марки: Haval, Jetour, OMODA, Voyah, TENET, Evolute, Sollers
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