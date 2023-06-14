В Госдуме предложили разрешить женщинам парковаться на 1 час бесплатно на платных парковках (но не всем)

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Владислав Даванков предложил разрешить бесплатно парковаться всем беременным женщинам. В пояснительной записке к проекту Федерального закона сказано, что дамы в положении испытывают дискомфорт и подвергаются лишней опасности, когда не имеют возможности припарковаться поближе к месту назначения и вынуждены идти через переполненную транспортом парковку. Предлагается разрешить им пользоваться парковочными местами для инвалидов и разрешить бесплатно оставлять автомобиль на платной парковке в течение первого часа.

Право на «беременную» парковку предлагают подтверждать специальным знаком, закрепляемым на стекле автомобиля (опять-таки по аналогии с знаком «Инвалид»). Выдавать такие знаки смогут соответствующие ведомства на основании федерального реестра беременных, который ещё предстоит создать. В реестре же пропишут правила предоставления бесплатной парковки.

Фото: unsplash.com

Авторы законопроекта верят, что знак «Беременная» на автомобиле заставит других участников более вежливо и терпеливо относиться к женщине за рулем, не предпринимать опасных маневров. Также закон должен в целом способствовать формированию в обществе более заботливого отношения к беременным женщинам, что в конечном итоге скажется на повышении рождаемости и укреплении семейных ценностей.

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