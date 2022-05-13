13 мая 2022, 11:28
В Госдуме предложили снизить ввозные пошлины на автомобили в 10 раз
Депутат Госдумы от партии ЛДПР Иван Сухарев направил в адрес главы Минфина Антона Силуанова письмо, в котором предложил ввести в России льготную ставку на ввоз автомобиля из-за рубежа.
Дарья Климова Фото: Автокод
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Чтобы исключить возможные злоупотребления, депутат предложил правительству создать специальный перечень транспортных средств, ввоз которых в Россию разрешен по льготной ставке, сообщает RT со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении копию письма в адрес главы Минфина.
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13.05.2022, 00:01
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