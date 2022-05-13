В Госдуме предложили снизить ввозные пошлины на автомобили в 10 раз

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В ситуации, когда большинство иностранных автопроизводителей приостановили поставки в Россию, ввоз машин из-за границы для личного пользования может стать реальной альтернативой для отечественных автомобилистов. Иван Сухарев предложил ввести льготную ставку пошлины в размере 5%. По такой ставке россияне смогут ввозить из-за рубежа по одному автомобилю каждые пять лет. Второй и последующие автомобили, ввезенные до истечения этого пятилетнего срока, будут облагаться пошлинами по действующей ставке в 48 – 54%.

Чтобы исключить возможные злоупотребления, депутат предложил правительству создать специальный перечень транспортных средств, ввоз которых в Россию разрешен по льготной ставке, сообщает RT со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении копию письма в адрес главы Минфина.

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