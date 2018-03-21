21 марта 2018, 10:15
В Госдуме предложили увеличить максимальную скорость
Глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил с инициативой увеличить максимально разрешенную скорость для легковых автомобилей на трассах с 90 до 110 км/ч.
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Конечно, пока в нашей стране нет условий для увеличения скоростного режима. Поэтому Евгений Москвичев предлагает заложить в 2019 году в два раза больше средств на федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Дополнительные средства следует потратить на освещение дорог, пешеходные дорожки, переходы и «все остальное». Кроме того, депутат призвал улучшать дорожную инфраструктуру, без лишних проволочек выдавать разрешения на строительство вдоль трасс стоянок, кемпингов и баз отдыха.
Летом 2017 года в ГИБДД уменьшили до 50 км/ч максимально допустимую скорость сразу на 10 магистралях Московской области. Главной задачей было снизить в Подмосковье число ДТП. Об аналогичных мерах задумались и в столичном правительстве.
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