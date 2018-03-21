21 марта 2018, 10:15

В Госдуме предложили увеличить максимальную скорость

Глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил с инициативой увеличить максимально разрешенную скорость для легковых автомобилей на трассах с 90 до 110 км/ч.
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В ходе научно-практической конференции по вопросам федерального дорожного строительства, Евгений Москвичев заявил, что пора уже вместе с МВД подумать об увеличении скоростного лимита до 100 – 110 км/ч. «Потому что скорость – это важно», - цитирует слова депутата пресс-служба Государственной думы. До сих пор МВД упорно отклоняло все подобные предложения, поскольку аварийность на российских дорогах не снижается.

Конечно, пока в нашей стране нет условий для увеличения скоростного режима. Поэтому Евгений Москвичев предлагает заложить в 2019 году в два раза больше средств на федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Дополнительные средства следует потратить на освещение дорог, пешеходные дорожки, переходы и «все остальное». Кроме того, депутат призвал улучшать дорожную инфраструктуру, без лишних проволочек выдавать разрешения на строительство вдоль трасс стоянок, кемпингов и баз отдыха.

Летом 2017 года в ГИБДД уменьшили до 50 км/ч максимально допустимую скорость сразу на 10 магистралях Московской области. Главной задачей было снизить в Подмосковье число ДТП. Об аналогичных мерах задумались и в столичном правительстве.
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В Госдуме предложили увеличить максимальную скорость
{{material_122812}}В ходе научно-практической конференции по вопросам федерального дорожного строительства, Евгений Москвичев заявил, что пора уже вместе с МВД подумать об увеличении скоростного лимита до 100 – 110 км/ч. «Потому что скорость – это важно», - цитирует слова депутата пресс-служба Государственной думы. До сих пор МВД упорно отклоняло все подобные предложения, поскольку аварийность на российских дорогах не снижается.Конечно, пока в нашей стране нет условий для увеличения скоростного режима. Поэтому Евгений Москвичев предлагает заложить в 2019 году в два раза больше средств на федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Дополнительные средства следует потратить на освещение дорог, пешеходные дорожки, переходы и «все остальное». Кроме того, депутат призвал улучшать дорожную инфраструктуру, без лишних проволочек выдавать разрешения на строительство вдоль трасс стоянок, кемпингов и баз отдыха.Летом 2017 года в ГИБДД уменьшили до 50 км/ч максимально допустимую скорость сразу на 10 магистралях Московской области. Главной задачей было снизить в Подмосковье число ДТП. Об аналогичных мерах задумались и в столичном правительстве.
2018-03-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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