Мини‑НПЗ: дешёвое топливо или новая угроза для регионов?

В Госдуме рассмотрят закон для развития мини-НПЗ в регионах России

В Госдуме появился новый законопроект. Он касается небольших нефтеперерабатывающих заводов или так называемых мини-НПЗ. В документе предлагаются важные изменения. Подробности - в нашем материале.

В Госдуме появился новый законопроект. Он касается небольших нефтеперерабатывающих заводов или так называемых мини-НПЗ. В документе предлагаются важные изменения. Подробности - в нашем материале.

В июле 2026 года в Государственную Думу поступил законопроект, который может существенно повлиять на топливную отрасль страны. Документ посвящен вопросам производства бензина и дизельного топлива на мини-НПЗ - небольших мобильных заводах, способных перерабатывать нефть непосредственно рядом с местами потребления.

Сейчас действующее законодательство ограничивает работу таких объектов из-за их статуса опасных производственных предприятий. Это фактически блокирует запуск мини-НПЗ, несмотря на их потенциал для решения локальных проблем с топливом. Новый законопроект предлагает вывести мини-НПЗ с производительностью до 60 тонн в сутки из категории опасных объектов. Как правило, речь идет о мобильных установках, которые можно быстро доставить и смонтировать там, где ощущается нехватка топлива.

Авторы инициативы считают, что разветвленная сеть мини-НПЗ позволит обеспечить топливом аграрный сектор, коммунальные службы и объекты критической инфраструктуры. Это особенно актуально для отдаленных регионов, где перебои с поставками топлива случаются регулярно.

Важной частью законопроекта стало предложение обязать крупные вертикально интегрированные нефтяные компании выделять не менее 10% добываемого сырья для снабжения независимых мини-НПЗ. Такой шаг, по мнению разработчиков, поможет снизить монополию на рынке и повысить сырьевую безопасность небольших производителей.

Если закон будет принят, ожидается создание гибкой сети мини-НПЗ, способной оперативно реагировать на локальные дефициты топлива. Это должно стабилизировать розничные цены на бензин и дизель, а также обеспечить бесперебойные поставки в периоды пиковых нагрузок, например, во время посевных и уборочных кампаний.

Однако у инициативы есть и спорные моменты. В первую очередь, эксперты обращают внимание на вопросы безопасности эксплуатации таких объектов. Именно из-за рисков аварий и инцидентов мини-НПЗ ранее относили к опасным производствам. Кроме того, остается открытым вопрос контроля качества топлива, производимого на небольших заводах. Сейчас даже крупные предприятия иногда выпускают топливо, соответствующее лишь стандарту «Евро-3», а что будет с качеством продукции мини-НПЗ - пока неясно.

Тем не менее, сторонники законопроекта уверены, что его принятие даст толчок развитию малого и среднего бизнеса в технологичном секторе, создаст новые рабочие места и повысит устойчивость топливного рынка к внешним вызовам. Окончательное решение по инициативе предстоит принять депутатам Госдумы.