Пенсионеров за рулем под запрет? Депутаты поставили точку в спорах о возрасте водителей

В Госдуме выступили против запрета на вождение для пожилых автомобилистов

В России предложили ограничить возраст водителей. Миллионы могут остаться без прав. Депутаты дали свой однозначный ответ. Новые правила коснутся абсолютно всех автомобилистов.

В Государственной думе в очередной раз рассмотрели и отвергли идею введения возрастного ценза для водителей. Предложение запретить выдачу водительских удостоверений гражданам старше 65 лет было названо избыточным и дискриминационным. По мнению парламентариев, такой подход не решает проблему безопасности на дорогах, но при этом ущемляет права миллионов россиян.

Первый заместитель председателя комитета по транспорту Павел Федяев высказал позицию, согласно которой подобная инициатива является необоснованной. Он отметил, что продолжительность жизни в стране растет, а люди стали более внимательно относиться к своему здоровью. Учитывая развитие современной медицины, многие граждане в преклонном возрасте сохраняют хорошую реакцию и ясный ум. По его словам, лишать их права управлять автомобилем только на основании даты рождения - значит искусственно ограничивать их социальную активность, а для многих и возможность работать. Это может затронуть миллионы полностью здоровых и адекватных людей.

Стоит отметить, что дискуссии на эту тему возникают с завидной регулярностью. В качестве аргумента сторонники запрета обычно приводят статистику, которая якобы указывает на повышенную аварийность среди пожилых водителей. Однако каждый раз представители власти указывают на несостоятельность такого подхода и предлагают более современные решения.

Как сообщает издание Autonews, ключевым аргументом против возрастных ограничений является грядущее нововведение в законодательстве. Уже с 1 марта 2027 года в России начнет действовать принципиально новая система контроля за здоровьем водителей. Она позволит выявлять автомобилистов, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортом, вне зависимости от их возраста. Таким образом, вопрос безопасности будет решаться более адресно и эффективно.

Суть грядущих поправок заключается в создании единой цифровой системы, которая свяжет медицинские базы данных с базами МВД. Это позволит ГИБДД получать актуальную информацию о состоянии здоровья водителей практически в реальном времени. Если в ходе любого визита к врачу у пациента будет выявлено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом поступит в общую систему. Врач в таком случае будет обязан выдать направление на внеочередную медицинскую комиссию.

Водителю будет предоставлено три месяца на прохождение этого обследования. Если медкомиссия подтвердит диагноз, препятствующий безопасному управлению автомобилем, действие водительского удостоверения будет приостановлено или аннулировано. Такой механизм позволит отстранять от вождения только тех, кто действительно представляет опасность на дороге из-за проблем со здоровьем, а не всех подряд по достижении определенного возраста. Этот подход считается в парламенте более справедливым и современным решением проблемы.