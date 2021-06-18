18 июня 2021, 00:01
В Госдуму все-таки внесли законопроект о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Родион Букачаков подготовил законопроект, предусматривающий введение штрафа для превышающих скорость более чем на 10 км/ч в населенных пунктах.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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В 2013 году нештрафуемый порог превышения скорости повысили с 10 до 20 км/ч. Именно с этого момента наблюдается резкое увеличение числа ДТП из-за лихачества на дороге: с 2,7 тысячи в 2012 году до 5,5 тысячи в 2013-м и 8,5 тыс. в 2014-м. Именно поэтому Букачаков предлагает вернуть штраф в 500 рублей для превышений на 10 – 20 км/ч в населенных пунктах. Законопроект уже внесен в Госдуму и опубликован на официальном портале нижней палаты парламента.
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