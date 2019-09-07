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7 сентября 2019, 00:29

В гостях у страуса: комфортно ли «африканцу» в Белоруссии?

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Фото пользователя 110km.ru
Снесла курочка яичко весом в 5 кг. Приехал корреспондент и узнает у курицы: — «Как это у вас вышло»? — «Тайна». — «Ваши намерения на будущее»? — «Снести яичко в 7 кг»! Узнает у петушка: — «Как это у вас вышло»? — «Тайна». — «Ваши намерения на будущее»? — «Набить морду страусу»!
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

Легенда, что страусы прячут голову в песок, когда боятся, была выдвинута древнеримским философом Плинием Старшим. Она пришлась по нраву европейцам и существует до сегодня. Однако такое утверждение является мифом. Со стороны видно, как шея упирается в песок, и можно предположить, что голова находится под землей, хотя на самом деле она располагается параллельно поверхности. И причин визуального обмана может быть много
Как вы понимаете, это анекдот. И яйцо весом 5 кг – авторский вымысел. Но доля правды все же имеется. В этом убедился корреспондент 110km.ru, побывавший на прошлой неделе на самой крупной в Белоруссии (частной) страусиной ферме в Перковичах. Там поведали, что обычное страусиное яйцо весит 1500-1800 граммов. Этого вполне достаточно, чтобы приготовить 2 кг вкуснейшего омлета. По вкусу страусиные яйца отличаются от куриных - они более легкие, что ли, типа пудинга. Цвет яйца – от молочно-белого до более темного, с желтоватым оттенком, однако изредка встречаются матовые экземпляры. Толщина скорлупы – от 1,5 до 3 мм. И на вопрос: «Выдержит ли человека?», резонно ответить: «Смотря какого».

Гарем, однако

Страусихи начинают нести первые яйца в возрасте 3-4 лет. И, как говорит наука, способны плодоносить до 40 лет. Гнезда копают преимущественно самцы - делают это сидя, разгребая песок в стороны, периодически поворачиваясь по кругу. На ферме страусам хорошо, кроме одного нюанса – в естественных условиях не выводятся малыши. Белоруссия, пусть даже западная, совсем не Африка, здесь низина и трудно предсказать сезон засухи или дождей. Поэтому если даже будет кладка, может пойти дождь, и все «хозяйство» намокнет.

Малыши появляются на свет в помещении, в специальном инкубаторе, где применяется искусственный подогрев яиц. И в этом году последнюю партию новорожденных ожидают в сентябре, что называется с момента на момент. Страусиные яйца находятся в инкубаторе порядка 43 суток. На родине, в Африке, страусиха высиживает яйца попеременно с «супругом». Днем сидит она, ночью – он. При этом будущие родители четко сменяют друг друга, никто не опаздывает.

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото из открытых источников

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото из открытых источников

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото из открытых источников

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
Малыши появляются на свет ростом не менее 25 см. Растут очень быстро – к концу первого месяца достигают высоты 0,5 метра, а к концу первого года догоняют маму. Считается, что первые 2 года жизни страуса – детский возраст. В 3-4 года страусихи, как мы говорили, начинают нестись. А с 5 до 7 лет создаются страусиные семьи. Страусы – те птицы, которые по одиночке не выживают, им свойственен стадный инстинкт. Семьи большие – на каждого самца приходится минимум 2 страусихи, а в природе, в Африке – до 7 страусих.

Как дам больно!..

Черный африканский страус - долгожитель, может топтать землю до 70 лет. Окрас перышек двух цветов: черный – мужские особи, серо-коричневый – самки. Рост взрослого страуса – до 2,5 метра, вес – до 150 кг. Иногда встречаются 170-килограммовые экземпляры. У страуса великолепное зрение – видит до 5 км вдаль с высоты своего роста плюс до 280-300 градусов обзор вокруг себя. Поэтому не удивительно, что на африканских просторах вместе со страусами любят пастись антилопы, зебры и многие другие миролюбивые животные.

Михаил Веллер, писатель « Человек создан для счастья, как птица — для полета», — мечтательно вздохнул классик. Эта дикая и странная птица называется страус. Летать не умеет, бегает, лягается, перья из хвоста у него выдирают на украшения, а от опасности он прячет голову в песок »
Михаил Веллер, писатель
На затылочке находятся ушки – у страуса отличный слух. И, конечно же, птица скоростная – бегает до 70 км/ч и 20 минут без остановки. При этом официально зарегистрированный рекорд скорости – 97 км/ч. Быстрые и изящные ноги являются одновременно главным оружием страуса. Невероятно, но сила удара (бьет вперед) – от 1,5 до 2 тонн. И при точном попадании никаких вопрос никто уже задать не сможет. В Африке нередки случаи сражения страусов со львами, преимущественно у водопоя. И, как это ни странно, именно страусы выходят победителями.

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

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Впрочем, есть у страуса и минусы. Например, довольно короткая память и слабый интеллект, к тому же вся жизнь основана на инстинктах, которых, тем не менее, хватает, чтобы комфортно себя чувствовать на подобных фермах. Зимой страусы выдерживают мороз до -27 град., при этом на улицу их не выпускают уже при -15 град. Все тело птицы покрыто пером, абсолютно отсутствует пух. Домики, в которых живут страусы, устроены так, что летом прохладно, а зимой всегда плюсовая температура.

Чем старше страус, тем мягче мясо

В теплое время года белорусские страусы питаются травой (клевер, люцерна), а также различными мошками, мушками, змейками. В сутки могут выпивать ведро воды – пьют много, пьют с удовольствием. Зимой в пищу дают пшеницу, ячмень и кукурузу. Начиная с февраля, балуют морковкой, зеленым луком, то есть природными витаминами.

Из пера страуса изготавливают различные сувениры и украшения. Самым ценным является белое перо по краям крыльев самцов – до 70 см в длину. Очень пышное и нарядное. Кожа страуса входит в тройку наиболее прочных и водостойких видов кожи (первые – крокодил и слон). Из страусиной кожи шьют все то же самое, что и из привычных нам видов кожи. Разница лишь в цене.

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Ранее мы писали
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Читать далее
Весьма ценный и полезный продукт – подкожный жир. Два основных направления его использования: медицина и косметология. И, наконец, мясо – очень полезное, потому как диетическое. Превосходит мясо индейки, кролика и иже с ними. Отличается оптимальным сочетанием белков и жиров. По цвету мясо страуса ближе к говядине, не особо мягкое. Интересно другое: чем старше страус, тем мягче мясо. Потому как все дело в прожилках, которые с возрастом растягиваются.

Ставка – на молодняк

На ферме в Перковичах проживают 5 страусиных семей, от 3 до 7 птиц в каждой. Плюс страусы на откорме. Знаменитых страусиных бегов здесь не устраивают. Бега – рискованное дело, потому как может закончиться плачевно.  К тому же, не каждый вид страуса подходит для этого. Приучение к бегам начинается с раннего возраста. На глазки надевают шоры, чтобы птицы не отвлекались. Но это совершенно особая история.  

На ферме выращивают черного африканского страуса. Основной акцент делается на выращивании и последующей продаже молодняка в страны дальнего зарубежья. Малышей покупают с целью наполнения вновь создающихся ферм. Ферма была организована в 2002 году. Два года велось строительство необходимых сооружений и инфраструктуры, а первые страусиные семьи появились в 2004-м. Идея разводить страусов пришла из стран Западной Европы, в частности, Бельгии и Польши, оттуда же привозили и первых страусов. Сегодня птицу разводят в более чем 50 странах мира.

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии

Фото пользователя 110km.ru

В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В гостях у страуса комфортно ли африканцу в Белоруссии
В Белоруссии ферма была пионером, и долгое время считалась самой крупной в Европе, пока пальму первенства не перехватили израильтяне. В настоящее время подобных по размаху в стране нет, а агро-фермы не в счет – у них максимум по 3-4 птицы, для привлечения посетителей. Вообще же, первые страусиные фермы появились в Африке в конце 19 века. Это к нам веяние дошло поздно, как до страуса…


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В гостях у страуса: комфортно ли «африканцу» в Белоруссии?
{{photo_text_256}} Как вы понимаете, это анекдот. И яйцо весом 5 кг – авторский вымысел. Но доля правды все же имеется. В этом убедился корреспондент 110km.ru, побывавший на прошлой неделе на самой крупной в Белоруссии (частной) страусиной ферме в Перковичах. Там поведали, что обычное страусиное яйцо весит 1500-1800 граммов. Этого вполне достаточно, чтобы приготовить 2 кг вкуснейшего омлета. По вкусу страусиные яйца отличаются от куриных - они более легкие, что ли, типа пудинга. Цвет яйца – от молочно-белого до более темного, с желтоватым оттенком, однако изредка встречаются матовые экземпляры. Толщина скорлупы – от 1,5 до 3 мм. И на вопрос: «Выдержит ли человека?», резонно ответить: «Смотря какого». Гарем, однакоСтраусихи начинают нести первые яйца в возрасте 3-4 лет. И, как говорит наука, способны плодоносить до 40 лет. Гнезда копают преимущественно самцы - делают это сидя, разгребая песок в стороны, периодически поворачиваясь по кругу. На ферме страусам хорошо, кроме одного нюанса – в естественных условиях не выводятся малыши. Белоруссия, пусть даже западная, совсем не Африка, здесь низина и трудно предсказать сезон засухи или дождей. Поэтому если даже будет кладка, может пойти дождь, и все «хозяйство» намокнет. Малыши появляются на свет в помещении, в специальном инкубаторе, где применяется искусственный подогрев яиц. И в этом году последнюю партию новорожденных ожидают в сентябре, что называется с момента на момент. Страусиные яйца находятся в инкубаторе порядка 43 суток. На родине, в Африке, страусиха высиживает яйца попеременно с «супругом». Днем сидит она, ночью – он. При этом будущие родители четко сменяют друг друга, никто не опаздывает.{{gallery_1683}} Малыши появляются на свет ростом не менее 25 см. Растут очень быстро – к концу первого месяца достигают высоты 0,5 метра, а к концу первого года догоняют маму. Считается, что первые 2 года жизни страуса – детский возраст. В 3-4 года страусихи, как мы говорили, начинают нестись. А с 5 до 7 лет создаются страусиные семьи. Страусы – те птицы, которые по одиночке не выживают, им свойственен стадный инстинкт. Семьи большие – на каждого самца приходится минимум 2 страусихи, а в природе, в Африке – до 7 страусих.Как дам больно!..Черный африканский страус - долгожитель, может топтать землю до 70 лет. Окрас перышек двух цветов: черный – мужские особи, серо-коричневый – самки. Рост взрослого страуса – до 2,5 метра, вес – до 150 кг. Иногда встречаются 170-килограммовые экземпляры. У страуса великолепное зрение – видит до 5 км вдаль с высоты своего роста плюс до 280-300 градусов обзор вокруг себя. Поэтому не удивительно, что на африканских просторах вместе со страусами любят пастись антилопы, зебры и многие другие миролюбивые животные. {{person_266_Человек создан для счастья, как птица — для полета», — мечтательно вздохнул классик. Эта дикая и странная птица называется страус. Летать не умеет, бегает, лягается, перья из хвоста у него выдирают на украшения, а от опасности он прячет голову в песок}} На затылочке находятся ушки – у страуса отличный слух. И, конечно же, птица скоростная – бегает до 70 км/ч и 20 минут без остановки. При этом официально зарегистрированный рекорд скорости – 97 км/ч. Быстрые и изящные ноги являются одновременно главным оружием страуса. Невероятно, но сила удара (бьет вперед) – от 1,5 до 2 тонн. И при точном попадании никаких вопрос никто уже задать не сможет. В Африке нередки случаи сражения страусов со львами, преимущественно у водопоя. И, как это ни странно, именно страусы выходят победителями. {{gallery_1684}} {{material_127403}} Впрочем, есть у страуса и минусы. Например, довольно короткая память и слабый интеллект, к тому же вся жизнь основана на инстинктах, которых, тем не менее, хватает, чтобы комфортно себя чувствовать на подобных фермах. Зимой страусы выдерживают мороз до -27 град., при этом на улицу их не выпускают уже при -15 град. Все тело птицы покрыто пером, абсолютно отсутствует пух. Домики, в которых живут страусы, устроены так, что летом прохладно, а зимой всегда плюсовая температура. Чем старше страус, тем мягче мясоВ теплое время года белорусские страусы питаются травой (клевер, люцерна), а также различными мошками, мушками, змейками. В сутки могут выпивать ведро воды – пьют много, пьют с удовольствием. Зимой в пищу дают пшеницу, ячмень и кукурузу. Начиная с февраля, балуют морковкой, зеленым луком, то есть природными витаминами. Из пера страуса изготавливают различные сувениры и украшения. Самым ценным является белое перо по краям крыльев самцов – до 70 см в длину. Очень пышное и нарядное. Кожа страуса входит в тройку наиболее прочных и водостойких видов кожи (первые – крокодил и слон). Из страусиной кожи шьют все то же самое, что и из привычных нам видов кожи. Разница лишь в цене. {{gallery_1686}} {{material_124740}} Весьма ценный и полезный продукт – подкожный жир. Два основных направления его использования: медицина и косметология. И, наконец, мясо – очень полезное, потому как диетическое. Превосходит мясо индейки, кролика и иже с ними. Отличается оптимальным сочетанием белков и жиров. По цвету мясо страуса ближе к говядине, не особо мягкое. Интересно другое: чем старше страус, тем мягче мясо. Потому как все дело в прожилках, которые с возрастом растягиваются. Ставка – на молоднякНа ферме в Перковичах проживают 5 страусиных семей, от 3 до 7 птиц в каждой. Плюс страусы на откорме. Знаменитых страусиных бегов здесь не устраивают. Бега – рискованное дело, потому как может закончиться плачевно.  К тому же, не каждый вид страуса подходит для этого. Приучение к бегам начинается с раннего возраста. На глазки надевают шоры, чтобы птицы не отвлекались. Но это совершенно особая история.   На ферме выращивают черного африканского страуса. Основной акцент делается на выращивании и последующей продаже молодняка в страны дальнего зарубежья. Малышей покупают с целью наполнения вновь создающихся ферм. Ферма была организована в 2002 году. Два года велось строительство необходимых сооружений и инфраструктуры, а первые страусиные семьи появились в 2004-м. Идея разводить страусов пришла из стран Западной Европы, в частности, Бельгии и Польши, оттуда же привозили и первых страусов. Сегодня птицу разводят в более чем 50 странах мира.{{gallery_1685}} В Белоруссии ферма была пионером, и долгое время считалась самой крупной в Европе, пока пальму первенства не перехватили израильтяне. В настоящее время подобных по размаху в стране нет, а агро-фермы не в счет – у них максимум по 3-4 птицы, для привлечения посетителей. Вообще же, первые страусиные фермы появились в Африке в конце 19 века. Это к нам веяние дошло поздно, как до страуса…
2019-09-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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