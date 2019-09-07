В гостях у страуса: комфортно ли «африканцу» в Белоруссии?
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Гарем, однако
Страусихи начинают нести первые яйца в возрасте 3-4 лет. И, как говорит наука, способны плодоносить до 40 лет. Гнезда копают преимущественно самцы - делают это сидя, разгребая песок в стороны, периодически поворачиваясь по кругу. На ферме страусам хорошо, кроме одного нюанса – в естественных условиях не выводятся малыши. Белоруссия, пусть даже западная, совсем не Африка, здесь низина и трудно предсказать сезон засухи или дождей. Поэтому если даже будет кладка, может пойти дождь, и все «хозяйство» намокнет.
Малыши появляются на свет в помещении, в специальном инкубаторе, где применяется искусственный подогрев яиц. И в этом году последнюю партию новорожденных ожидают в сентябре, что называется с момента на момент. Страусиные яйца находятся в инкубаторе порядка 43 суток. На родине, в Африке, страусиха высиживает яйца попеременно с «супругом». Днем сидит она, ночью – он. При этом будущие родители четко сменяют друг друга, никто не опаздывает.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Как дам больно!..
Черный африканский страус - долгожитель, может топтать землю до 70 лет. Окрас перышек двух цветов: черный – мужские особи, серо-коричневый – самки. Рост взрослого страуса – до 2,5 метра, вес – до 150 кг. Иногда встречаются 170-килограммовые экземпляры. У страуса великолепное зрение – видит до 5 км вдаль с высоты своего роста плюс до 280-300 градусов обзор вокруг себя. Поэтому не удивительно, что на африканских просторах вместе со страусами любят пастись антилопы, зебры и многие другие миролюбивые животные.
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«
Человек создан для счастья, как птица — для полета», — мечтательно вздохнул классик. Эта дикая и странная птица называется страус. Летать не умеет, бегает, лягается, перья из хвоста у него выдирают на украшения, а от опасности он прячет голову в песок
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Михаил Веллер, писатель
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
фото пользователя 110km.ru
Чем старше страус, тем мягче мясо
В теплое время года белорусские страусы питаются травой (клевер, люцерна), а также различными мошками, мушками, змейками. В сутки могут выпивать ведро воды – пьют много, пьют с удовольствием. Зимой в пищу дают пшеницу, ячмень и кукурузу. Начиная с февраля, балуют морковкой, зеленым луком, то есть природными витаминами.
Из пера страуса изготавливают различные сувениры и украшения. Самым ценным является белое перо по краям крыльев самцов – до 70 см в длину. Очень пышное и нарядное. Кожа страуса входит в тройку наиболее прочных и водостойких видов кожи (первые – крокодил и слон). Из страусиной кожи шьют все то же самое, что и из привычных нам видов кожи. Разница лишь в цене.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Ставка – на молодняк
На ферме в Перковичах проживают 5 страусиных семей, от 3 до 7 птиц в каждой. Плюс страусы на откорме. Знаменитых страусиных бегов здесь не устраивают. Бега – рискованное дело, потому как может закончиться плачевно. К тому же, не каждый вид страуса подходит для этого. Приучение к бегам начинается с раннего возраста. На глазки надевают шоры, чтобы птицы не отвлекались. Но это совершенно особая история.
На ферме выращивают черного африканского страуса. Основной акцент делается на выращивании и последующей продаже молодняка в страны дальнего зарубежья. Малышей покупают с целью наполнения вновь создающихся ферм. Ферма была организована в 2002 году. Два года велось строительство необходимых сооружений и инфраструктуры, а первые страусиные семьи появились в 2004-м. Идея разводить страусов пришла из стран Западной Европы, в частности, Бельгии и Польши, оттуда же привозили и первых страусов. Сегодня птицу разводят в более чем 50 странах мира.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
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