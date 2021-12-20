20 декабря 2021, 07:36
В Грозном на продажу выставили 6-летнюю Lada Granta за 2 млн рублей
Пока дилеры продолжают удивлять своими аппетитами, продавцы на вторичном рынке тоже не теряют времени даром. Например, за 6-летнюю Lada Granta с пробегом больше 200 тысяч километров попросили 2 млн рублей.
Дарья Климова Фото: Южный автомобиль
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Фото: Южный автомобиль
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Фото: Южный автомобиль
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Фото: Южный автомобиль
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Фото: Южный автомобиль
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Фото: Южный автомобиль
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Как выяснил 110KM.RU, автомобиль принадлежит чеченскому музыканту и блогеру Мохьмаду Могаеву. Машина выставлена на продажу исключительно в рекламных целях. Как ответил подписчику сам Могаев: «Она не продается, это был всего лишь хайп. Дураку понятно, что за 2 ляма ее никто не купит». В ответ Могаеву предложили купить ее за 200 тысяч. Зарплаты в республике невысокие, и средняя цена подержанной Lada Granta не превышает 300 тысяч рублей.
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Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
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