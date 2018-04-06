6 апреля 2018, 18:36

В Грузии чиновникам запретили ездить на черных автомобилях

Правительство Грузии издало специальное распоряжение, запрещающее закупать в ведомственные гаражи автомобили премиум-класса черного цвета. Таким образом власти планируют снизить социальную напряженность в обществе.
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По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, черные джипы чиновников раздражают общественность. И сейчас правительство пытается откреститься от мрачного наследия прошлого, когда подобного рода черные люксовые автомобили ассоциировались с роскошью и привилегиями прежних правителей. С одной стороны, идея кажется, по меньшей мере, странной. Но надо учесть, что в Грузии есть даже специальное министерство по вопросам примирения и гражданского равноправия.

Правительство Грузии призвало покончить с эпохой «черных джипов» и присмотреться к более скромным и экологически чистым автомобилям. До 25 апреля все министерства и ведомства страны должны предоставить план по оптимизации своих автопарков. Цвет автомобилей для чиновников может быть любым, кроме черного.

Отметим, что Грузия не первая страна, которая ввела запрет на черные автомобили. В январе в Туркменистане запретили ездить на черных машинах не только чиновникам, но и вообще всем гражданам. Ввоз в страну таких автомобилей прекратился еще два года назад. Сейчас же черные машины эвакуируют прямо с улиц на штрафстоянку дорожной полиции. А в феврале аппарат президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова выставил на продажу 25 бронированных Mercedes-Maybach. Самый дешевый автомобиль оценили в 25 100 долларов. По-видимому, распродажа связана с запретом на черные авто.

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В Грузии чиновникам запретили ездить на черных автомобилях
{{material_122617}}По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, черные джипы чиновников раздражают общественность. И сейчас правительство пытается откреститься от мрачного наследия прошлого, когда подобного рода черные люксовые автомобили ассоциировались с роскошью и привилегиями прежних правителей. С одной стороны, идея кажется, по меньшей мере, странной. Но надо учесть, что в Грузии есть даже специальное министерство по вопросам примирения и гражданского равноправия.Правительство Грузии призвало покончить с эпохой «черных джипов» и присмотреться к более скромным и экологически чистым автомобилям. До 25 апреля все министерства и ведомства страны должны предоставить план по оптимизации своих автопарков. Цвет автомобилей для чиновников может быть любым, кроме черного.Отметим, что Грузия не первая страна, которая ввела запрет на черные автомобили. В январе в Туркменистане запретили ездить на черных машинах не только чиновникам, но и вообще всем гражданам. Ввоз в страну таких автомобилей прекратился еще два года назад. Сейчас же черные машины эвакуируют прямо с улиц на штрафстоянку дорожной полиции. А в феврале аппарат президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова выставил на продажу 25 бронированных Mercedes-Maybach. Самый дешевый автомобиль оценили в 25 100 долларов. По-видимому, распродажа связана с запретом на черные авто.
2018-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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