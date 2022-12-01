В Грузии ввели новые суровые штрафы (можно лишиться прав)

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В Грузии объявили настоящую войну любителям дрифта. Теперь им грозит штраф в размере 300 лари, что составляет порядка 6,7 тысячи рублей в пересчете по курсу. Кроме того, с водительских прав снимут 30 баллов. Если подобное опасное вождение причинило кому-либо ущерб, то водителя оштрафуют уже на 500 лари (11,2 тысячи рублей) и снимут 35 баллов. Введение штрафов за дрифт позволит также наказывать водителей по статье за превышение допустимого уровня шума, а это еще 100 лари (2,2 тысячи рублей) и минус 10 баллов.

Как уточнили в ТАСС, каждый год водителям в Грузии начисляют по 100 баллов, которые сотрудники полиции могут списывать за различные нарушения ПДД. Если за год все 100 баллов сняты, водителя лишают прав.

Помимо штрафов за дрифт, парламент Грузии установил штраф за езду на автомобиле, снятом с учета – 2 000 лари (16,5 тысячи рублей) и 30 баллов. Также повышены штрафы за превышение скорости на 40 км/ч (до 300 лари) и тонировку (до 184 лари). Теперь принятый закон должен подписать президент страны. Новый порядок вступит в силу через 15 дней после официального опубликования. Ограничения, касающиеся шума, начнут действовать с 1 января 2024 года.

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