В Грузии ввели новые суровые штрафы (можно лишиться прав)
Как уточнили в ТАСС, каждый год водителям в Грузии начисляют по 100 баллов, которые сотрудники полиции могут списывать за различные нарушения ПДД. Если за год все 100 баллов сняты, водителя лишают прав.
Помимо штрафов за дрифт, парламент Грузии установил штраф за езду на автомобиле, снятом с учета – 2 000 лари (16,5 тысячи рублей) и 30 баллов. Также повышены штрафы за превышение скорости на 40 км/ч (до 300 лари) и тонировку (до 184 лари). Теперь принятый закон должен подписать президент страны. Новый порядок вступит в силу через 15 дней после официального опубликования. Ограничения, касающиеся шума, начнут действовать с 1 января 2024 года.
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30.11.2022, 18:12
Еще один китайский автопроизводитель признан банкротом
В Китае суд официально признал банкротом компанию Borgward Automobile Co, которая еще в апреле 2022 года объявила о невозможности исполнять обязательства перед кредиторами. Попытка возродить легендарную немецкую марку окончилась провалом.Читать далее
-
30.11.2022, 17:42
В Великобритании продают последнюю новую «Ниву»: сколько она стоит?
Независимый импортер автомобилей Lada Niva в Великобритании объявил, что на складе остался последний внедорожник Lada Niva Legend. Из-за санкций в обозримом будущем поставок больше не предвидится.Читать далее
-
30.11.2022, 16:58
В Татарстане владелец Tesla заблокировал зарядный терминал, который убил его электрокар
Электромобили Tesla остаются в России экзотикой. Официально машины в нашу страну не поставляют, их ввозят в частном порядке. В подавляющем большинстве это подержанные автомобили старше трех лет.Читать далее
-
30.11.2022, 16:11
На петербургский завод Toyota нагрянули силовики
Утром в среду, 30 ноября, прохожие были озадачены очередью из автомобилей прокуратуры, полиции и спецназа Росгвардии, выстроившейся к проходной завода Toyota в Шушарах.Читать далее
-
30.11.2022, 15:33
Эксперт развеял очередной миф о зимних шинах и асфальте
Среди автомобилистов бытует мнение, что зимние покрышки сотрутся быстрее, если ездить преимущественно по асфальту. Шинный эксперт Сергей Мишин уверен, это утверждение неактуально уже много лет.Читать далее
-
30.11.2022, 14:48
Еще одна Tesla разогналась до бешеной скорости и убила двоих
Власти Китая расследуют новую смертельную аварию, спровоцированную электрокаром Tesla Model Y. Автомобиль гнал на огромной скорости по улицам города Тайчжоу пока не убрался в забор, смяв по пути два автомобиля.Читать далее
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