Почему в GTA 6 часть бонусов Ultimate Edition исчезнет после первой главы

Бонусы GTA 6 Ultimate Edition распределены по главам. Часть транспорта доступна только в первой и пропадает после ее завершения. До наград пятой главы придется пройти около 60 часов; среди них Grotti Cheetah 1995 года.

Бонусы GTA 6 Ultimate Edition распределены по главам. Часть транспорта доступна только в первой и пропадает после ее завершения. До наград пятой главы придется пройти около 60 часов; среди них Grotti Cheetah 1995 года.

Покупка расширенного издания за 99,99 доллара не гарантирует немедленного доступа к контенту. Часть транспорта исчезает уже после первой главы, а полный набор открывается лишь через десятки часов прохождения.

Аналитики афиксировали беспрецедентный ажиотаж вокруг Grand Theft Auto VI: на версию Ultimate Edition пришлось 87% всех предзаказов. Игроки готовы доплачивать 20 долларов к базовой цене в 79,99 доллара, рассчитывая получить ощутимое преимущество с первых минут. Однако детальный разбор внутриигрового магазина, проведенный западными изданиями вечером 19 ноября 2026 года, показал: Rockstar реализовала иную схему. Значительная часть оплаченного контента не просто требует прохождения сюжета, но и имеет жесткие временные окна доступности.

Расширенное издание включает предметы, которые открываются строго по главам повествования Джейсона и Люсии. Наиболее критичная особенность касается стартового контента. В первой главе у дома Джейсона доступны мотоцикл Dinka Enduro, каяк Crest Kayak и ретро-сборка пикапа Vapid Ganado, которую устанавливают в мастерской Coastal Auto Care в районе Ки Ленто после миссии Just A Scratch. Все эти бонусы помечены как доступные только в первой главе. После завершения начального этапа сюжета воспользоваться ими уже не получится.

Дальнейшее открытие контента требует существенного продвижения. Во второй главе становятся доступны револьверы Hawk & Little Morgan и багги '67 Vapid Dominator, а также запускается коллекция классических автомобилей. Одежда и татуировки Vice City Style появляются в четвертой главе, тогда же открывается катер Shitzu Squalo. Спорткар '95 Grotti Cheetah закреплен за пятой главой. По оценке Vice, прохождение до второй главы занимает около 25 часов, а до пятой — примерно 60. Таким образом, пользователь, заплативший полную стоимость, получает доступ к части оплаченного контента лишь спустя десятки часов игры.

Rockstar в анонсе предзаказов не уточняла, что бонусы имеют ограничения по главам и тем более исчезают по ходу игры. Формулировка в карточке издания Xbox Store описывает Ultimate Edition как «новые предметы, которые открываются по мере появления глав и доступны Джейсону и Люсии», не акцентируя временный характер части наград. Условия предоставления бонусов были указаны во внутриигровом магазине, на что обратили внимание западные издания лишь накануне релиза.

По курсу ЦБ РФ на момент публикации новости издание стоит около 8,2 тысяч рублей, доплата за Ultimate составляла примерно 1,6 тысячи рублей. При этом доля дорогой версии в предзаказах достигла 87%, что старший вице-президент назвал беспрецедентным показателем: типичная доля премиальных изданий обычно не превышает 10-20%. Часть покупателей могла оформить предзаказ импульсивно, поскольку в PlayStation Store карточка Ultimate отображается по умолчанию.

Ограничение по первой главе создает риск безвозвратной потери контента для тех, кто привык проходить сюжет не спеша. Информация о временных окнах была доступна в магазине, но не в маркетинговых материалах Rockstar. Единственная рекомендация для оформивших предзаказ — изучить раздел бонусов до завершения первой главы, чтобы не пропустить эксклюзивный транспорт, за который была произведена доплата.