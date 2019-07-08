8 июля 2019, 13:52

В Гудвуде дебютировал прототип открытого Lexus LC

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На Фестивале скорости в британском Гудвуде Lexus показал будущий спорткар LC с кузовом кабриолет. Новинка примет участие в соревновании по подъему на холм. За рулем окажется пилот японского чемпионата Super GT500 Ник Кэссиди.
В Гудвуде дебютировал прототип открытого Lexus LC

Lexus LC
Выпускается с 2016 г.
Новый 8 240 000 Р
Отзывов: 1
Спорткар многое унаследовал от концептуальной версии модели, которая была показана в начале года на автошоу в Детройте. Известно, что кабриолет будет оснащаться мягкой крышей с электрическим приводом, способной опускаться и подниматься на скорости.

Что под капотом – пока загадка. Купе Lexus LC приводится в движение 5-литровым атмосферником V8 с отдачей 477 «лошадей». В качестве трансмиссии выступает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. С такой «начинкой» первая «сотня» покоряется спорткару уже через 4,7 секунды.

Также покупатели могут приобрести гибридную версию модели. В основе 355-сильной установки лежит 3,5-литровый мотор V6, а вместе с ним трудятся электрический агрегат и комплект литийионных аккумуляторов.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
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В Гудвуде дебютировал прототип открытого Lexus LC
{{model_no_show_6322}}Спорткар многое унаследовал от концептуальной версии модели, которая была показана в начале года на автошоу в Детройте. Известно, что кабриолет будет оснащаться мягкой крышей с электрическим приводом, способной опускаться и подниматься на скорости.Что под капотом – пока загадка. Купе Lexus LC приводится в движение 5-литровым атмосферником V8 с отдачей 477 «лошадей». В качестве трансмиссии выступает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. С такой «начинкой» первая «сотня» покоряется спорткару уже через 4,7 секунды.Также покупатели могут приобрести гибридную версию модели. В основе 355-сильной установки лежит 3,5-литровый мотор V6, а вместе с ним трудятся электрический агрегат и комплект литийионных аккумуляторов.
2019-07-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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