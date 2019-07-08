8 июля 2019, 13:52
В Гудвуде дебютировал прототип открытого Lexus LC
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На Фестивале скорости в британском Гудвуде Lexus показал будущий спорткар LC с кузовом кабриолет. Новинка примет участие в соревновании по подъему на холм. За рулем окажется пилот японского чемпионата Super GT500 Ник Кэссиди.
Что под капотом – пока загадка. Купе Lexus LC приводится в движение 5-литровым атмосферником V8 с отдачей 477 «лошадей». В качестве трансмиссии выступает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. С такой «начинкой» первая «сотня» покоряется спорткару уже через 4,7 секунды.
Также покупатели могут приобрести гибридную версию модели. В основе 355-сильной установки лежит 3,5-литровый мотор V6, а вместе с ним трудятся электрический агрегат и комплект литийионных аккумуляторов.
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