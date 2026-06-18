500 тысяч Haval и рост продаж на 14%: новый президент GWM принимает российский рынок на подъеме

В GWM сменился президент: Лю Яцзе занял ключевой пост в России

В российском офисе GWM произошла важная перестановка: новым президентом стал Лю Яцзе, который более 20 лет работает в концерне. Почему это событие может повлиять на рынок, какие перемены ждут дилеров и покупателей, а также что известно о планах бренда - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что Haval уже собрал в России полмиллиона машин, а продажи продолжают расти.

В российском офисе GWM произошла важная перестановка: новым президентом стал Лю Яцзе, который более 20 лет работает в концерне. Почему это событие может повлиять на рынок, какие перемены ждут дилеров и покупателей, а также что известно о планах бренда - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что Haval уже собрал в России полмиллиона машин, а продажи продолжают расти.

Для российских автолюбителей смена руководства в «Грейт Волл Мотор Рус» - не просто формальность, а событие, способное повлиять на весь рынок китайских автомобилей в стране. Новым президентом российского подразделения GWM стал Лю Яцзе, который пришел на смену Чжану Цзюньсюе. Это решение может стать отправной точкой для новых стратегий и перемен в работе брендов Haval, GWM, Tank и Wey на российском рынке.

Как сообщает Autonews, Лю Яцзе работает в концерне GWM с 2005 года и за это время прошел путь от специалиста по зарубежным продажам до руководителя, отвечавшего за развитие бизнеса в Европе, Австралии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Такой опыт позволяет ожидать, что в России он будет делать ставку на расширение модельного ряда, укрепление позиций брендов и развитие дилерской сети. В компании подчеркивают, что новый президент сосредоточится на реализации долгосрочной стратегии и адаптации к особенностям российского рынка.

Смена руководства совпала с заметным ростом интереса к китайским автомобилям в России. Например, Haval, который входит в портфель GWM, недавно достиг отметки в 500 тысяч собранных машин с 2019 года. По итогам первого квартала текущего года продажи Haval выросли на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это подтверждает, что спрос на автомобили концерна стабильно увеличивается, несмотря на непростую экономическую ситуацию и конкуренцию со стороны других брендов.

Интересно, что в последние годы китайские производители активно укрепляют свои позиции в России, предлагая новые модели и расширяя сеть дилеров. На этом фоне назначение Лю Яцзе может стать дополнительным стимулом для развития брендов GWM. Важно отметить, что его предшественник Чжан Цзюньсюе продолжит работу в головном офисе концерна в Китае, что говорит о преемственности и сохранении курса на долгосрочное присутствие на российском рынке.

В контексте последних новостей о развитии китайских марок в России стоит вспомнить, как другие бренды также делают ставку на новые технологии и расширение ассортимента. Например, недавно Suzuki представил гибрид, способный работать на этаноле и бензине, что может стать новым трендом для рынка. Такие перемены показывают, что конкуренция среди автопроизводителей усиливается, а покупатели получают все больше вариантов для выбора.

Если рассматривать ситуацию в целом, назначение Лю Яцзе на пост президента «Грейт Волл Мотор Рус» может означать усиление позиций GWM в России и появление новых моделей, адаптированных под местные условия. По имеющимся данным, компания планирует не только расширять линейку, но и инвестировать в развитие дилерской сети, что позволит сделать автомобили бренда еще доступнее для российских покупателей. Важно помнить, что успех китайских марок во многом зависит от гибкости и умения быстро реагировать на изменения рынка, а опыт нового руководителя может сыграть здесь ключевую роль.