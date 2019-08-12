12 августа 2019, 14:58
В Хабаровске появились автомобили с номерами нового формата
- 16
- 0
Автомобили с квадратным двухстрочными номерными табличками были замечены в Хабаровском крае. Официально номера нового стандарта начнут выдавать в ГИБДД только через год – с 4 августа 2020-го. Но возможность легально заказать новые знаки в частной организации у автовладельцев появилась уже сейчас.
Ранее мы писали
Со следующего года в России изменится порядок получения автомобильных номеров. Их больше не будут выдавать ...Читать далее
В итоге, согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2019 года № 423-ст. ввод в действие ГОСТ Р 50577-2018 перенесен на 4 августа 2020 года, но с правом его досрочного применения. Другими словами, автовладельцы могут в частном порядке на законных основаниях заказать знаки нового стандарта. Например, владельцы автомобилей, ввезенных из США и Японии, смогут устанавливать на квадратные задние площадки знаки размером 290 мм на 170 мм. Чем и поспешили воспользоваться жители Хабаровского края, где японские автомобили составляют львиную долю автопарка.
Как пояснили в МРЭО Хабаровского края, в ведомстве знаков нового формата в наличии еще нет, но их можно заказать у сторонних организаций-изготовителей государственных регистрационных знаков. Предложений в Хабаровском и Приморском краях много. Стоит такое удовольствие на 500 рублей дороже стандартного номера - 2 000 рублей за штуку.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
08.07.2019, 03:51
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
08.07.2019, 03:51
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Для покупки Сузуки Витара я выбрал официалов Сим-Сузуки Аэропорт. Салон мне понравился хорошим выбором автомобилей, я принципиально хотел машину из наличия, чтобы ее можно было вживую посмотреть перед покупкой. Общение с менеджерами тоже оставило позитивное впечатление. Процесс оформления вместе со страховкой ...
Цитата:| Кому: Танита Ремонт и ТО мне здесь делали нормально, качественно, и с маслом не дурили, но сервис и правда проблемный. Столкнулся вот с какой ерундой, если машину в работу приняла одна смена, то она ей и занимается до упора. Я оставил машину для ремонта по электрике и поехал на работу, вечером ...
Странное впечатление осталось от посещения данного салона. Начиналось нормально, поговорил с менеджером, посидел в СХ9, понравилось, попросил тест-драйв. Тест-драйв сказочный, один раз вокруг салона, менеджер все это время молчал как партизан. Вернулись в салон, я говорю чо как по акциям, и тут менеджер ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве