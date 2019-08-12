Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
12 августа 2019, 14:58

В Хабаровске появились автомобили с номерами нового формата

  • 16
  • 0
Автомобили с квадратным двухстрочными номерными табличками были замечены в Хабаровском крае. Официально номера нового стандарта начнут выдавать в ГИБДД только через год – с 4 августа 2020-го. Но возможность легально заказать новые знаки в частной организации у автовладельцев появилась уже сейчас.
В Хабаровске появились автомобили с номерами нового формата

фото пользователя 110km

Ранее мы писали
Со следующего года в России изменится порядок получения автомобильных номеров. Их больше не будут выдавать ...
Читать далее
Напомним, новый подход к регистрационным знакам хотели внедрить еще с 1 января 2019 года. Всего власти разработали 10 новых типов номерных знаков для транспортных средств. Свой формат предложили для мототехники, легковых автомобилей, спортивных, классических и ретро-автомобилей. Однако позднее срок сдвинули на 4 августа 2019 года, а затем отложили еще на год – до 4 августа 2020 года. Причиной стала неготовность профильных ведомств к передаче регистрации автомобилей в частные руки. 

В итоге, согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2019 года № 423-ст. ввод в действие ГОСТ Р 50577-2018 перенесен на 4 августа 2020 года, но с правом его досрочного применения. Другими словами, автовладельцы могут в частном порядке на законных основаниях заказать знаки нового стандарта. Например, владельцы автомобилей, ввезенных из США и Японии, смогут устанавливать на квадратные задние площадки знаки размером 290 мм на 170 мм. Чем и поспешили воспользоваться жители Хабаровского края, где японские автомобили составляют львиную долю автопарка.

Как пояснили в МРЭО Хабаровского края, в ведомстве знаков нового формата в наличии еще нет, но их можно заказать у сторонних организаций-изготовителей государственных регистрационных знаков. Предложений в Хабаровском и Приморском краях много. Стоит такое удовольствие на 500 рублей дороже стандартного номера - 2 000 рублей за штуку.
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
СИМ - Север | отзывы
Для покупки Сузуки Витара я выбрал официалов Сим-Сузуки Аэропорт. Салон мне понравился хорошим выбором автомобилей, я принципиально хотел машину из наличия, чтобы ее можно было вживую посмотреть перед покупкой. Общение с менеджерами тоже оставило позитивное впечатление. Процесс оформления вместе со страховкой ...
Виктор Зотов
Таллиннский Авто Skoda | отзывы
Цитата:| Кому: Танита Ремонт и ТО мне здесь делали нормально, качественно, и с маслом не дурили, но сервис и правда проблемный. Столкнулся вот с какой ерундой, если машину в работу приняла одна смена, то она ей и занимается до упора. Я оставил машину для ремонта по электрике и поехал на работу, вечером ...
Epifan
СИМ Mazda | отзывы
Странное впечатление осталось от посещения данного салона. Начиналось нормально, поговорил с менеджером, посидел в СХ9, понравилось, попросил тест-драйв. Тест-драйв сказочный, один раз вокруг салона, менеджер все это время молчал как партизан. Вернулись в салон, я говорю чо как по акциям, и тут менеджер ...
MAKar
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Регистрация авто по-новому. Что изменится?
Лучшие модели Ford, которые могли бы быть в России
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Хабаровске появились автомобили с номерами нового формата
{{material_127129}}Напомним, новый подход к регистрационным знакам хотели внедрить еще с 1 января 2019 года. Всего власти разработали 10 новых типов номерных знаков для транспортных средств. Свой формат предложили для мототехники, легковых автомобилей, спортивных, классических и ретро-автомобилей. Однако позднее срок сдвинули на 4 августа 2019 года, а затем отложили еще на год – до 4 августа 2020 года. Причиной стала неготовность профильных ведомств к передаче регистрации автомобилей в частные руки. В итоге, согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2019 года № 423-ст. ввод в действие ГОСТ Р 50577-2018 перенесен на 4 августа 2020 года, но с правом его досрочного применения. Другими словами, автовладельцы могут в частном порядке на законных основаниях заказать знаки нового стандарта. Например, владельцы автомобилей, ввезенных из США и Японии, смогут устанавливать на квадратные задние площадки знаки размером 290 мм на 170 мм. Чем и поспешили воспользоваться жители Хабаровского края, где японские автомобили составляют львиную долю автопарка.Как пояснили в МРЭО Хабаровского края, в ведомстве знаков нового формата в наличии еще нет, но их можно заказать у сторонних организаций-изготовителей государственных регистрационных знаков. Предложений в Хабаровском и Приморском краях много. Стоит такое удовольствие на 500 рублей дороже стандартного номера - 2 000 рублей за штуку.
2019-08-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Ярославль Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.