Уникальный минивэн для путешествий — все для комфортной жизни на колесах

8 декабря 2025, 07:43
В Хабаровске продают Fiat Ducato 2009 года с автодомом и полным оснащением
В Хабаровске выставлен на продажу Fiat Ducato 2009 года, переоборудованный в полноценный автодом. Внутри — автономное отопление, кондиционер, четыре спальных места и кухня. Автомобиль прошел все сервисы и готов к новым поездкам. Не упустите шанс узнать подробности о необычном предложении.
В Хабаровске появился интересный вариант для тех, кто мечтает о свободе передвижения и комфорте на колесах. На продажу выставлен Fiat Ducato 2009 года выпуска, который был полностью переоборудован в жилой минивэн. Этот автомобиль не просто транспорт — он стал настоящим домом на колесах, где продумано все до мелочей для длительных путешествий и автономного проживания.
Машина оснащена дизельным двигателем объемом 2,3 литра, который работает в паре с механической коробкой передач и передним приводом. Пробег составляет 145 тысяч километров, а руль находится слева. По документам транспортное средство зарегистрировано как автодом категории ТС S/N2, которое позволяет использовать его не только для поездок, но и для проживания.
Внутри салона установлено современное оборудование: автономный обогреватель мощностью 5 кВт, система вебасто с предпусковым подогревателем двигателя, а также кондиционер. Благодаря качественной виброизоляции и утеплению (использованы пеноплекс и полинор), даже при морозах до -26 градусов в салоне можно поддерживать комфортную температуру +25°C. На окнах установлены термоэкраны, что дополнительно защищает от холода и жары.
Для автономной работы предусмотрен дополнительный аккумулятор на 100 Амперчасов, который заряжается от штатного генератора. На кухне имеется газовая плита на две конфорки с баллоном на 8 литров, раковина с насосом для подачи воды из баков. Также в наличии туалет марки Тетфорд, что делает поездки самыми комфортными даже вдали от цивилизации.
В салоне оборудовано четыре пассажирских места с трехточечными ремнями безопасности и столько же спальных мест. В комплект входят два комплекта резин, которые подходят для разных сезонов. Автомобиль обслуживался аккуратно, все сервисные работы были подтверждены книжкой и чеками. За машиной числится только один законный владелец за последние пять лет, пробег подтвержден как оригинальный. Ограничений и розыска нет, документы в полном порядке.
Fiat Ducato продается в частном порядке, цена составляет 2 630 000 рублей. Такой вариант отлично подходит для семейных и длительных поездок или даже для жизни за пределами города. Город продажи — Хабаровск. Если вы давно искали надежный и полностью готовый к эксплуатации автодом, этот минивэн может стать альтернативным выбором.
