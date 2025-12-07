Эксклюзивный Mercedes-Benz Zetros с индивидуальной сборкой и роскошной начинкой – подробности и цена

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

7 декабря 2025, 09:12

В Хабаровске продают уникальный автодом Mercedes-Benz Zetros 2014 года с пробегом 29 тысяч км

В Хабаровске выставлен на продажу редкий автодом Mercedes-Benz Zetros 2014 года. Машина собрана по индивидуальному проекту и почти не использовалась. Оригинальный пробег всего 29 500 км. Цена и комплектация удивят даже опытных автолюбителей.

В Хабаровске появился шанс приобрести по-настоящему редкий экземпляр – полуинтегрированный автодом на базе Mercedes-Benz Zetros 2014 года выпуска. Этот автомобиль был собран по индивидуальному заказу и большую часть времени проводил на выставках, а не в путешествиях. Пробег у машины минимальный – всего 29 500 километров, что для подобной техники встречается крайне редко. Стоимость этого автодома составляет 23 миллиона рублей. 

Техническая часть впечатляет: шасси Mercedes-Benz Zetros 2733A с формулой 6x6, постоянный полный привод с блокировками всех мостов, пониженный ряд в раздаточной коробке. Под капотом установлен дизельный двигатель OM926LA мощностью 326 лошадиных сил, который работает в паре с 9-ступенчатой механической коробкой передач. Механическая топливная система обеспечивает надежность и простоту обслуживания.

Внутри автодома предусмотрено все для комфортных путешествий: три спальных места, холодильник, плита с двумя конфорками и вытяжкой, телевизор, спутниковый интернет и телефон. Для экстремальных условий предусмотрены гидравлическая лебедка, силовой бампер, кронштейн запасного колеса с лебедкой, а также багажники на крыше кабины и жилого модуля.

Автономность обеспечивают подогреватель двигателя, отопитель кабины, автономный кондиционер с фильтром воздуха, раздельные душ и туалет, бак для чистой воды объемом около 300 литров и отдельный бак для грязной воды. Есть отсек для генератора, электронная маркиза, инвертер 24В-220В и специальный отсек для хранения грязных вещей, таких как снасти, сапоги или лодочный мотор.

Такой вариант подойдет тем, кто ищет не просто транспорт, а настоящий дом на колесах с возможностью отправиться в любое путешествие без ограничений по комфорту и проходимости.

Упомянутые марки: Mercedes
