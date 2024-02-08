В Хабаровске вынесли приговор группе автоподставщиков. Односельчане сядут надолго

Ранее мы писали Как избежать «автоподстав». ТОП-5 самых распространенных схем «Есть машина, значит, есть и деньги», – так зачастую рассуждают преступники, которые устраивают «автоподставы» ... Читать далее

В преступную группу входили семь человек. Криминальный бизнес организовал житель села Некрасовка Хабаровского района. К делу он привлек четверых своих односельчан, а также троих жителей Хабаровска. Предприимчивые преступники на своих автомобилях инсценировали на городских улицах ДТП, а затем обращались за получением страховых выплат.

Следствию удалось доказать девять случаев неправомерного получения выплат в 2018-2020 годах. Еще три преступления мошенники не смогли довести до конца, поскольку компании отказались выплачивать страховку, усмотрев признаки «автоподставы», пишет ТАСС. В итоге, семерых фигурантов признали виновными по части 3 и 4 статьи 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования) и части 3 статьи 30 УК РФ (Покушение на мошенничество в сфере страхования).

Организатора и одного из наиболее активных участников группы приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Остальные участники группы осуждены к лишению свободы со сроком от одного года до трех лет условно с испытательным сроком от двух до трех лет

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