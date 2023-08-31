В Хабаровском крае выехавший на встречку водитель погиб сам и убил троих
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Судя по опубликованным прокуратурой фотографиям с места аварии, Subaru Forester после столкновения загорелся. В машине ехали три человека, все они погибли. У Toyota Prius полностью смята передняя часть. Водитель погиб на месте, пассажира госпитализировали. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
-
26.05.2023, 06:50
Смертельный разворот в Приморье: не выжил никто
Вечером в четверг, 25 мая, в Приморском крае на автодороге А-370 «Уссури» произошло смертельное ДТП с участием Toyota Prius и микроавтобуса Nissan Vanette. Выжить в обоих автомобилях не удалось никому.Читать далее
-
28.04.2023, 12:47
Эксперты развеяли миф о ненадежности вариаторов
Многие отечественные автомобилисты до сих пор с недоверием относятся к машинам, оснащенным бесступенчатой коробкой передач – вариатором. Такой тип трансмиссии получил широкое распространение 30 лет назад и породил стойкий миф о ненадежности.Читать далее
-
24.04.2023, 20:53
6 самых экономичных автомобилей
Ежегодно эксперты немецкого издания Autobild тестируют порядка 300 автомобилей и определяют самые экономичные из них. В 2023 году журналисты назвали лучшие модели в каждом из шести классов.Читать далее
-
18.04.2023, 16:47
Назван кроссовер с самым надежным вариатором
Автомобилисты старой школы доверяют только механической коробке передач. Вторыми по надежности считаются классические гидромеханические «автоматы». Однако, и среди автомобилей с вариаторами можно найти достойные внимания модели.Читать далее
-
20.02.2023, 07:43
10 лучших автомобилей 2023 года
Каждый год американский журнал Consumer Reports составляет список из десяти лучших автомобилей. В рейтинге учитывается безопасность, надежность, динамика и удовлетворенность владельцев.Читать далее
-
14.12.2022, 09:13
9 из 15 кроссоверов провалили краш-тест после ужесточения требований к безопасности
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) немного видоизменил стандартный краш-тест на лобовое столкновение с частичным перекрытием. В результате, для 9 из 15 кроссоверов испытание закончилось полным провалом. В прежней версии теста все они получили максимальную оценку «Хорошо».Читать далее
-
26.05.2023, 06:50
Смертельный разворот в Приморье: не выжил никто
Вечером в четверг, 25 мая, в Приморском крае на автодороге А-370 «Уссури» произошло смертельное ДТП с участием Toyota Prius и микроавтобуса Nissan Vanette. Выжить в обоих автомобилях не удалось никому.Читать далее
-
28.04.2023, 12:47
Эксперты развеяли миф о ненадежности вариаторов
Многие отечественные автомобилисты до сих пор с недоверием относятся к машинам, оснащенным бесступенчатой коробкой передач – вариатором. Такой тип трансмиссии получил широкое распространение 30 лет назад и породил стойкий миф о ненадежности.Читать далее
-
24.04.2023, 20:53
6 самых экономичных автомобилей
Ежегодно эксперты немецкого издания Autobild тестируют порядка 300 автомобилей и определяют самые экономичные из них. В 2023 году журналисты назвали лучшие модели в каждом из шести классов.Читать далее
-
18.04.2023, 16:47
Назван кроссовер с самым надежным вариатором
Автомобилисты старой школы доверяют только механической коробке передач. Вторыми по надежности считаются классические гидромеханические «автоматы». Однако, и среди автомобилей с вариаторами можно найти достойные внимания модели.Читать далее
-
20.02.2023, 07:43
10 лучших автомобилей 2023 года
Каждый год американский журнал Consumer Reports составляет список из десяти лучших автомобилей. В рейтинге учитывается безопасность, надежность, динамика и удовлетворенность владельцев.Читать далее
-
14.12.2022, 09:13
9 из 15 кроссоверов провалили краш-тест после ужесточения требований к безопасности
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) немного видоизменил стандартный краш-тест на лобовое столкновение с частичным перекрытием. В результате, для 9 из 15 кроссоверов испытание закончилось полным провалом. В прежней версии теста все они получили максимальную оценку «Хорошо».Читать далее
- 11 660 000 РSubaru Forester 2019 в Москве
- 5 850 000 РToyota Prius 2012 в Москве
- 13 190 000 РSubaru Forester 2017 в Москве
- 17 340 000 РSubaru Forester 2018 в Москве
- 16 040 000 РSubaru Forester 2019 в Москве
- 2 420 000 РSubaru Forester 2010 в Москве
- 6 700 000 РSubaru Forester 2014 в Москве
- 5 840 000 РSubaru Forester 2011 в Москве
- 6 130 000 РSubaru Forester 2011 в Москве
- 4 260 000 РSubaru Forester 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий