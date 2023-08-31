В Хабаровском крае выехавший на встречку водитель погиб сам и убил троих

Ранее мы писали Смертельный обгон на Кубани: погибли четверо Накануне вечером, 6 августа, в Темрюкском районе Краснодарского края произошла серьезная авария с участием ... Читать далее

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, трагедия произошла около 7 часов утра на 162-м километре автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре в районе села Дада Нанайского района. По предварительным данным, водитель Toyota Prius двигался в сторону Хабаровска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Subaru Forester.

Судя по опубликованным прокуратурой фотографиям с места аварии, Subaru Forester после столкновения загорелся. В машине ехали три человека, все они погибли. У Toyota Prius полностью смята передняя часть. Водитель погиб на месте, пассажира госпитализировали. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Упомянутые модели: Subaru Forester (от 1 699 000 Р ) , Toyota Prius (от 2 186 000 Р )

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