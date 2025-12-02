Переоборудованный автобус с современным оснащением и свежим техосмотром – подробности и нюансы сделки

Уникальный автодом на базе ПАЗ 32053: домашний комфорт и уют в дороге

В Иркутской области выставлен на продажу необычный автодом на базе ПАЗ 32053. Машина прошла полное переоборудование и получила свежий техосмотр. Внутри – полноценная кровать, кухня, автономное энергоснабжение и даже вай-фай. Подробности о комплектации и условиях продажи – в нашем материале.

В Иркутской области выставлен на продажу необычный автодом на базе ПАЗ 32053. Машина прошла полное переоборудование и получила свежий техосмотр. Внутри – полноценная кровать, кухня, автономное энергоснабжение и даже вай-фай. Подробности о комплектации и условиях продажи – в нашем материале.

В Хомутово появился интересный вариант для тех, кто мечтает о путешествиях с домашним комфортом. На продажу выставлен интегрированный автодом, созданный на базе автобуса ПАЗ 32053 2009 года выпуска. Пробег составляет всего 32 500 километров, что для подобной техники считается весьма скромным показателем.

Автобус прошел серьезную модернизацию: теперь он относится к категории С / N2, а количество посадочных мест изменено на 6+1. Переоборудование завершили в сентябре, после чего транспорт прошел свежий техосмотр. Теперь его нужно проходить раз в год, как у обычных легковых автомобилей. В документах официально указаны багажник, лестница и противотуманные фары.

Внутри салона оборудована просторная кровать размером 2 на 2 метра, установлен шкаф под кухонную зону, а для подачи воды в смеситель смонтирован насос. За автономное энергоснабжение отвечает система на 220 В: солнечная панель, контроллер, преобразователь и гелевый аккумулятор на 200 ампер позволяют одновременно использовать микроволновку, холодильник и чайник. Для развлечений и связи предусмотрена мультимедийная система со слотом для сим-карты, вай-фай, спутниковая антенна и камера заднего вида.

В холодное время года в салоне поддерживает тепло дизельный фен мощностью 6 кВт, а также предусмотрен воздушный обдув. Техническое состояние автобуса вызывает доверие: двигатель работает стабильно, давление в норме, масло и антифриз заменены недавно, установлен новый карбюратор и генератор. Коробка передач и сцепление также в отличном состоянии. В ближайших планах владельца – установка предпускового подогревателя на двигатель, что может немного увеличить стоимость.

Резина на автобусе хорошая, а в комплекте идет дополнительный комплект шин от ЗИЛ для передней оси. Владелец признается, что хотел создать вместительный и уютный автодом для путешествий, но вынужден расстаться с проектом из-за выплаты ипотеки. Для заинтересованных покупателей возможен торг и организация перегона в любой регион. Продавец открыт к диалогу и готов рассмотреть предложения.

Автодом находится в Хомутово Иркутской области и продается частным лицом. Такой вариант может заинтересовать как любителей автопутешествий, так и тех, кто ищет необычное решение для мобильной жизни или бизнеса.