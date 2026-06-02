Ночные заправки без алкоголя: Хорватия меняет правила для туристов и водителей

2 июня 2026, 09:58
В Хорватии решили ограничивать ночную продажу алкоголя
В Хорватии решили ограничивать ночную продажу алкоголя
Власти Хорватии разрешили городам самостоятельно вводить ограничения на ночную продажу алкоголя в магазинах и на заправках. Новые правила уже обсуждают в популярных туристических точках. Какие последствия ждут отдыхающих и почему это решение вызвало споры - разбираемся подробно.
Для российских автомобилистов, планирующих поездки в Хорватию, новая инициатива может стать неприятным сюрпризом. Теперь местные власти получили возможность самостоятельно решать, когда и где можно продавать алкоголь ночью. Это решение напрямую связано с ростом числа инцидентов, связанных с употреблением спиртного в общественных местах, особенно в разгар туристического сезона.
Согласно новым правилам, города и муниципалитеты вправе полностью или частично запрещать продажу алкоголя в торговых точках - супермаркетах, киосках и на автозаправках - с 21:00 до 6:00. При этом бары и рестораны продолжают работать по прежнему графику, и на них ограничения не распространяются. Такой подход, по мнению местных властей, должен снизить уровень ночных нарушений порядка и сделать улицы спокойнее.
Особое внимание к проблеме проявили такие популярные направления, как Сплит, Задар и остров Хвар. Именно здесь в последние годы фиксировалось больше всего жалоб от жителей на шумные компании и беспорядки, вызванные ночными гуляньями туристов. Власти этих городов уже заявили о намерении ввести ночной запрет на продажу алкоголя. В столице страны, Загребе, также рассматривают возможность внедрения аналогичных мер.
Для путешественников и автолюбителей это означает, что привычная покупка напитков на заправке поздно вечером может оказаться невозможной. Особенно это актуально для тех, кто привык планировать длительные поездки или ночные переезды. Важно учитывать, что ограничения касаются только розничной торговли, а не заведений общепита. Такой опыт уже обсуждался в других странах, и, как показывает практика, подобные меры действительно помогают снизить количество нарушений, связанных с алкоголем.
Интересно, что в России тоже не прошли мимо темы борьбы с пьянством за рулем. Недавно обсуждалась возможность внедрения специальных алкозамков, которые блокируют запуск двигателя при обнаружении паров спиртного в салоне. Подробнее о том, как такие технологии могут изменить жизнь водителей и перевозчиков, можно узнать в материале о зарубежном и российском опыте внедрения алкозамков.
Стоит добавить, что подобные ограничения в Хорватии вводятся не впервые - ранее уже предпринимались попытки регулировать ночную торговлю спиртным, но теперь у муниципалитетов появилось больше полномочий. По имеющимся данным, такие меры могут привести к снижению числа ночных происшествий и повысить комфорт проживания для местных жителей. Для туристов важно заранее уточнять действующие правила в конкретном регионе, чтобы избежать неприятных сюрпризов во время отдыха или путешествия на автомобиле.
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