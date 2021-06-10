В Hyundai рассказали когда откажутся от моторов V8
Ассортимент силовых агрегатов южнокорейского премиум-бренда Genesis претерпит серьезные изменения. В компании заявили о том, что Hyundai Motor перестанет устанавливать двигатель V8 на свои автомобили уже во второй половине 2021 года. Без «восьмерки» останется представительский седан Genesis G90, этого мотора не будет даже в максимальной комплектации. Самым мощным двигателем останется 3,5-литровый V6 Smartstream FR G3.5T (G6DS) с двойным турбонаддувом. Он выдает 380 л.с. и 540 Нм.
Как пишет Дром, под капотом Hyundai больше не будут устанавливать 5,0-литровые моторы семейства Tau мощностью 425 л.с. и 520 Нм крутящего момента. Напомним, что этот силовой агрегат сочетался с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Его можно было встретить на седанах Genesis G90, G80 и Kia K9.
«Шестерку» уже устанавливают на новые модели Genesis: седан G80, компактный кроссовер GV70 и среднеразмерный GV80.
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