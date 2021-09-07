В Hyundai рассказали про новые водородные концепции и спортивный автомобиль мощностью 671 л.с.
Ряд компаний переходит на электричество, но это не единственный вариант. Hyundai рассказала о своих планах на мероприятии Hydrogen Wave, целью которых является популяризация экологически чистых технологий и новой «волны» продуктов, работающих на водороде.
Hyundai Motor Group считает, что к 2030 году они смогут предложить автомобили на топливных элементах по цене, сопоставимой с аккумуляторными электромобилями. Это будет большим прорывом.
Компания планирует представить свою систему топливных элементов следующего поколения в 2023 году. Она обещает быть на 50% доступнее по сравнению с нынешней системой, а также более долговечной и производительной. Топливные элементы третьего поколения также можно будет использовать в различных неавтомобильных сферах, Hyundai упомянула их использование в качестве аварийного источника питания для крупных судов или ИТ-компаний.
Hyundai Motor Group также представила несколько концепций, самым привлекательным стал Vision FK, высокопроизводительная модель, которая, по всей видимости, основана на Kia Stinger. В компании не стали вдаваться в подробности, но рассказали, что прототип имеет «преобразователь энергии на топливных элементах» и подключаемый гибридный силовой агрегат. Эта установка дает автомобилю мощность, превышающую 671 л.с. (500 кВт / 680 л.с.), и позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за четыре секунды. Модель также должна иметь запас хода более 373 миль (600 км).
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