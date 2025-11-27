Три уникальных Camaro Z28, редкий Plymouth GTX и Buick Riviera: коллекция мечты или случайность

В Иллинойсе выставили на продажу три редких Camaro Z28 1969 года и другие маслкары

В Иллинойсе обнаружили сразу три Chevrolet Camaro Z28 1969 года. Все автомобили продает один энтузиаст. В коллекции также есть Plymouth GTX 1972 и Buick Riviera GS 1965. Подробности сделки держатся в секрете. История обещает удивить даже опытных коллекционеров.

В мире коллекционных маслкаров находка одного Chevrolet Camaro Z28 1969 года считается настоящей удачей. Но когда сразу три таких автомобиля в продаже у одного владельца, это уже событие, которое не может остаться незамеченным. Именно такая история недавно произошла в городе Аврора, штат Иллинойс, где местный автолюбитель решил расстаться с частью своей уникальной коллекции.

Как сообщает autoevolution, на продажу выставлены не только три Camaro Z28, но и еще несколько интересных автомобилей. Среди них — Plymouth GTX 1972 года выпуска, а также Buick Riviera GS 1965 года с восьмикамерным карбюратором. Все машины находятся в состоянии проектов, которое лишь подогревает интерес среди коллекционеров и реставраторов.

Каждый из Camaro Z28 1969 года имеет свою историю и особенности. Один из них представляет собой оригинальный двигатель и коробку передач, другой требует серьезного ремонта, а третий является носителем редкой комплектации. Такие экземпляры редко появляются на рынке одновременно, особенно когда речь идет о настоящих Z28, а не о репликах или переделках.

Не менее интересен и Plymouth GTX 1972 года — автомобиль, который в свое время считался одним из самых мощных представителей американских маслкаров. Buick Riviera GS 1965 года с восьмикамерным карбюратором также вызывает немалый интерес у ценителей классики. Все эти машины долгое время хранились в гараже, и теперь ищут новых владельцев, готовых открыть им новую жизнь.

Появление сразу нескольких маслкаров в продаже у одного человека — большая редкость даже для США. Находки становятся настоящим событием для автомобильного сообщества и могут стать важным фактором на рынке классических автомобилей. Остается только предположить, кто станет новым обладателем этих старинных машин и сколько времени потребуется на их восстановление.