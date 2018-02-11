11 февраля 2018, 19:15
В Индии построили 320-сильный спорткар
Индийская компания привезла на автосалон в Нью-Дели суперкар TCA, построенный в стиле знаменитых итальянцев от Ferrari и Pagani. Автомобиль мощностью 320 л.с. оценили в 61 000 долларов – солидную для Индии сумму.
Название спорткара представляет собой аббревиатуру, образованную первыми буквами трех слов: Titanium, Carbon and Aluminum (титан, карбон и алюминий). По мнению создателей, это сразу снимает все вопросы о материалах, использованных при изготовлении автомобиля. Поэтому на презентации новинки об этом не было сказано ни слова.
Основное внимание уделили мотору и динамике. DC TCA получил 3,8-литровый двигатель V8 мощностью 320 л.с. и автоматическую 6-диапазонную трансмиссию. От нуля до 100 км/ч он разгоняется за 4,5 секунды, максимальная скорость искусственно ограничена на отсечке 200 км/ч.
Автомобиль построен на усовершенствованной платформе Avanti - первой модели марки DС. Новинка получилась шире и длиннее своего предшественника. Всего планируется выпустить 299 экземпляров TCA по цене от 61 000 долларов за штуку. При этом 60 спорткаров уже проданы. Первые автомобили доедут до своих счастливых владельцев к октябрю 2018 года.
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