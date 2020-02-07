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7 февраля 2020, 15:30

В Индии представили «Гелендваген» по цене «Соляриса»

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Фото: gaadiwaadi.com
На автосалоне Auto Expo в Нью-Дели компания Force Motors представила внедорожник Force Gurkha второго поколения. Автомобиль и раньше можно было принять за маленький Mercedes-Benz G-Class. Cейчас сходство стало еще заметнее.
В Индии представили Гелендваген по цене Соляриса

Фото: gaadiwaadi.com

В Индии представили Гелендваген по цене Соляриса

Фото: auto.hindustantimes.com

В Индии представили Гелендваген по цене Соляриса

Фото: gaadiwaadi.com

В Индии представили Гелендваген по цене Соляриса

Фото: gaadiwaadi.com

В Индии представили Гелендваген по цене Соляриса
В Индии представили Гелендваген по цене Соляриса
В Индии представили Гелендваген по цене Соляриса
В Индии представили Гелендваген по цене Соляриса
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Клонировать автомобили умеют не только китайцы. Индийский автопроизводитель Force Motors представил новый 3-дверный внедорожник Force Gurkha, который до неприличия похож на легендарный Geländewagen. Такое сходство не случайно. Индийскую и немецкие компании уже почти полвека связывают партнерские отношения. 

Длина автомобиля всего 4 метра, но несмотря на это в его салоне могут поместиться 6 пассажиров. Скоро появится полноценная 5-дверная версия, рассчитанная на 9 посадочных мест, а также 3-дверный внедорожник со съемным мягким верхом. В список доступного оборудования входит кондиционер, медиасистема с сенсорным экраном, ABS, две подушки безопасности, полностью светодиодная оптика, шноркель и стальная защита двигателя.

Индийские инженеры построили полноценный внедорожник с классической стальной лонжеронной рамой и задним неразрезным мостом. Привод может быть задним или полным с демультипликатором и механическими межколесными блокировками. Под капотом работает дизельная «турбочетверка», выдающая 90 сил и 200 Нм. Мотор представляет собой версию двигателя Daimler с индексом OM621, которым оснащались вездеходы Unimog, начиная с середины 1960-х годов. Индийские специалисты модифицировали его в соответствии с современными экологическими стандартами. Продажи нового Force Gurkha стартуют ближе к лету. Цены существенно ниже оригинального Mercedes-Benz G-Class: от 980 тысяч до 1,33 млн рупий, что в пересчете по актуальному курсу составляет 866 000 - 1 180 000 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
«Глас народа»: «ЛуАЗ» плюс «Геландваген» равно «Волынваген»
, весь этот ваш гелик-сплошное пафосное говно!!! и не более! а луаз, хоть и невзрачный на вид, но в свое время был отличной машиной для бездорожья (каковой является и по сей день) !
юрий
Самые дорогие в эксплуатации иномарки
Шеврале тахо, кадилак эскалэйд и хамер .. машины практически одинаковые. Эскалайд и тахо .. воопще на 80 % одно авто. Владел эскплэйдом .. за три года одни рпсходники .. хотя авто было не молодое. Растраивал только расход в 20-25 литров .. но с головой окупалось отсутствием ремонтов и проблем ... так ...
Сергей
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В Индии представили «Гелендваген» по цене «Соляриса»
{{material_126639}}Клонировать автомобили умеют не только китайцы. Индийский автопроизводитель Force Motors представил новый 3-дверный внедорожник Force Gurkha, который до неприличия похож на легендарный Geländewagen. Такое сходство не случайно. Индийскую и немецкие компании уже почти полвека связывают партнерские отношения. Длина автомобиля всего 4 метра, но несмотря на это в его салоне могут поместиться 6 пассажиров. Скоро появится полноценная 5-дверная версия, рассчитанная на 9 посадочных мест, а также 3-дверный внедорожник со съемным мягким верхом. В список доступного оборудования входит кондиционер, медиасистема с сенсорным экраном, ABS, две подушки безопасности, полностью светодиодная оптика, шноркель и стальная защита двигателя.Индийские инженеры построили полноценный внедорожник с классической стальной лонжеронной рамой и задним неразрезным мостом. Привод может быть задним или полным с демультипликатором и механическими межколесными блокировками. Под капотом работает дизельная «турбочетверка», выдающая 90 сил и 200 Нм. Мотор представляет собой версию двигателя Daimler с индексом OM621, которым оснащались вездеходы Unimog, начиная с середины 1960-х годов. Индийские специалисты модифицировали его в соответствии с современными экологическими стандартами. Продажи нового Force Gurkha стартуют ближе к лету. Цены существенно ниже оригинального Mercedes-Benz G-Class: от 980 тысяч до 1,33 млн рупий, что в пересчете по актуальному курсу составляет 866 000 - 1 180 000 рублей.
2020-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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