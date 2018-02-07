7 февраля 2018, 11:21
В Индии представили концепт нового кроссовера Kia SP
Компания Kia привезла на автосалон в Нью-Дели прототип нового компактного кроссовера SP. Серийный вариант Kia SP станет достойным ответом Hyundai Creta. Выпуск новинки наладят на собственном заводе марки в Индии, который обещают достроить в следующем году.
По словам шеф-дизайнера марки Питера Шрайера, внешность нового Kia SP создавалась с учетом пожеланий индийских клиентов. Серийная версия будет мало отличаться от прототипа. Кроссовер получил фирменную решетку радиатора «нос тигра» и принципиально новую светодиодную оптику, которую мы еще не видели ни на одной модели Kia. Среди других ярких деталей концепта – утопленные ручки дверей, выкрашенные в цвет кузова, и двухцветные колесные диски.
В салоне мы видим лаконичную переднюю консоль с минимумом кнопок. Полностью цифровая приборная панель составляет единое целое с сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Технические характеристики модели пока не раскрываются. По одной из версий, новинка получит бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра и 1,5-литровый дизель.
Сейчас Kia строит большой завод в штате Андра Прадеш. Его площадь превышает 2 квадратных километра. Общий объем инвестиций составит 1,1 млрд долларов. Предприятие должны сдать в следующем году. А во второй половине 2019 года здесь стартует производство серийного кроссовера Kia SP. Кроме того, сейчас Kia проектирует полноразмерный внедорожник. Он должен прийти на смену нынешнему Mohave. Возможно, новинку построят на базе концепта Telluride, в основе которого лежит удлиненная платформа Sorento.
Читайте по теме
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
12.01.2018, 09:11
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
15.11.2017, 08:24
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Рынку по-прежнему тяжело, но он борется за место под солнцем
15.05.2016, 22:39
Продажи в марте: рынок форму не набрал и дна не нащупал
08.04.2016, 18:00
Читайте по теме
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
12.01.2018, 09:11
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
15.11.2017, 08:24
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Рынку по-прежнему тяжело, но он борется за место под солнцем
15.05.2016, 22:39
Продажи в марте: рынок форму не набрал и дна не нащупал
08.04.2016, 18:00
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: Евгений такая же беда
С такой проблемой не сталкивался, потому как при запуске у меня нет шума ни в трансмиссии, ни в другом каком-либо месте, что, конечно, меня радует. У меня немного другая проблема. Часто в зиму я сталкиваюсь с проблемой холодного запуска двигателя, который иногда отзывается заводится, если простоит в ...
Есть во владении данная машина. Уже 5 лет. Правда в последние годы не часто на ней езжу, т.к. работа под боком, и легче пешком или на велосипеде. Использую ее как семейный минивен. Нравится что места много. Не нравится: шумоизоляция, ее почти нет. Металл тонкий, у меня куча жуков. Поломок по мелочи тоже ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное