7 февраля 2018, 11:21

В Индии представили концепт нового кроссовера Kia SP

Компания Kia привезла на автосалон в Нью-Дели прототип нового компактного кроссовера SP. Серийный вариант Kia SP станет достойным ответом Hyundai Creta. Выпуск новинки наладят на собственном заводе марки в Индии, который обещают достроить в следующем году.
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  В Индии представили концепт нового кроссовера Kia SP KIA В Индии представили концепт нового кроссовера Kia SP
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По словам шеф-дизайнера марки Питера Шрайера, внешность нового Kia SP создавалась с учетом пожеланий индийских клиентов. Серийная версия будет мало отличаться от прототипа. Кроссовер получил фирменную решетку радиатора «нос тигра» и принципиально новую светодиодную оптику, которую мы еще не видели ни на одной модели Kia. Среди других ярких деталей концепта – утопленные ручки дверей, выкрашенные в цвет кузова, и двухцветные колесные диски. 
 
В салоне мы видим лаконичную переднюю консоль с минимумом кнопок. Полностью цифровая приборная панель составляет единое целое с сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Технические характеристики модели пока не раскрываются. По одной из версий, новинка получит бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра и 1,5-литровый дизель.

Сейчас Kia строит большой завод в штате Андра Прадеш. Его площадь превышает 2 квадратных километра. Общий объем инвестиций составит 1,1 млрд долларов. Предприятие должны сдать в следующем году. А во второй половине 2019 года здесь стартует производство серийного кроссовера Kia SP. Кроме того, сейчас Kia проектирует полноразмерный внедорожник. Он должен прийти на смену нынешнему Mohave. Возможно, новинку построят на базе концепта Telluride, в основе которого лежит удлиненная платформа Sorento.

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| Кому: Евгений такая же беда
Михаил
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С такой проблемой не сталкивался, потому как при запуске у меня нет шума ни в трансмиссии, ни в другом каком-либо месте, что, конечно, меня радует. У меня немного другая проблема. Часто в зиму я сталкиваюсь с проблемой холодного запуска двигателя, который иногда отзывается заводится, если простоит в ...
Сергей
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Кузьмич
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В Индии представили концепт нового кроссовера Kia SP
По словам шеф-дизайнера марки Питера Шрайера, внешность нового Kia SP создавалась с учетом пожеланий индийских клиентов. Серийная версия будет мало отличаться от прототипа. Кроссовер получил фирменную решетку радиатора «нос тигра» и принципиально новую светодиодную оптику, которую мы еще не видели ни на одной модели Kia. Среди других ярких деталей концепта – утопленные ручки дверей, выкрашенные в цвет кузова, и двухцветные колесные диски.  В салоне мы видим лаконичную переднюю консоль с минимумом кнопок. Полностью цифровая приборная панель составляет единое целое с сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Технические характеристики модели пока не раскрываются. По одной из версий, новинка получит бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра и 1,5-литровый дизель.Сейчас Kia строит большой завод в штате Андра Прадеш. Его площадь превышает 2 квадратных километра. Общий объем инвестиций составит 1,1 млрд долларов. Предприятие должны сдать в следующем году. А во второй половине 2019 года здесь стартует производство серийного кроссовера Kia SP. Кроме того, сейчас Kia проектирует полноразмерный внедорожник. Он должен прийти на смену нынешнему Mohave. Возможно, новинку построят на базе концепта Telluride, в основе которого лежит удлиненная платформа Sorento.
2018-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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