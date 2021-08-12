В Индии восхитились российским внедорожником «Шерп»
Фото: team-bhp.com
Журналистка издания Autocar India протестировала Sherp N 1200 и сделала вывод, что это идеальный вездеход. Правда, сама сесть за руль она не решилась, уж больно система управления «Шерпом» отличается от традиционной. Вместо руля в салоне одни рычаги. Поворачивает вездеход при помощи фрикционов, регулирующих тягу на колесах.
История колесного вездехода-амфибии «Шерп» началась в конце 2000-х годов в Санкт-Петербурге, где инженер-конструктор Алексей Гарагашьян придумал и спроектировал уникальную машину. Сейчас вездеходы «Шерп» стоят на вооружении спасательных служб России и Украины, а также очень популярны среди охотников, рыбаков и просто любителей дикой природы по всему миру.
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