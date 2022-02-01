В Ингушетии продают настоящую капсулу времени: за Волгу-31105 просят 1,4 млн рублей
Фото: Авто.ру
Фото: Авто.ру
Фото: Авто.ру
Фото: Авто.ру
Фото: Авто.ру
Автомобиль продается в люксовой комплектации с кондиционером, климат-контролем, сигнализацией, стеклоподъемниками, противотуманными фарами, кожаным салоном и вставками «под дерево». Под капотом установлен 2,4-литровый мотор Chrysler мощностью 137 л.с., который соответствует экологическому стандарту Евро-3. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». Привод – задний.
ГАЗ-31105 стал рестайлинговой версией «Волги» ГАЗ-3110 образца 1997 года. Машина вышла на рынок в 2003 году, уточняет портал Тарантас Ньюс. Автомобиль получил другие фары, передние крылья, капот, бамперы и серьезно переработанную подвеску. Автомобили, выпущенные после 2007 года, отличаются новым салоном.
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