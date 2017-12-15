15 декабря 2017, 18:47
В Интернете появилось фото нового внедорожника Nissan
Nissan работает над новым внедорожником на базе пикапа Navara. Новинка под названием Terra должна дебютировать на автосалоне в Пекине в апреле следующего года, однако фотография ее уже просочилась в Сеть.
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В апреле 2018 года производитель Nissan представит мировой общественности свой новый внедорожник, получивший ...Читать далее
Под капотом Terra ожидается 2,3-литровый турбодизель, мощность которого составит 190 л. с. и 450 Нм крутящего момента. Двигатель будет работать в паре с 6-ступечатой механической коробкой передач или с 7-диапазонной автоматической трансмиссией. По умолчанию привод окажется задним, но за доплату предложат полный привод.
В продажу на мировой авторынок новый внедорожник должен поступить летом следующего года. О планах поставок Terra на российский авторынок пока ничего не сообщается.
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