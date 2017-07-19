19 июля 2017, 18:24

В Интернете появилось изображение салона спорткара Honda

Инженеры Honda работают над новым спортивным автомобилем с гибридной силовой установкой. Модель под названием ZSX займет место в ряду бренда на ступень ниже NSX.
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Судя по патентному изображению, центральная консоль и приборная панель машины будет выполнена в стилистике NSX. Помимо этого, машина получит прямоугольное рулевое колесо и спортивные кресла-ковши.

По предварительным данным, в состав «начинки» войдут 4-цилиндровый бензиновый турбированный агрегат объемом 2 литра и пара электродвигателей. Не исключено, что японцы выпустят и полностью электрическую модификацию модели.

Параллельно с работой над ZSX в Honda трудятся и над новым поколением NSX. Правда, автомобиль дебютируют лишь в 2023 году. Машина будет оснащаться силовой установкой с отдаче 1000 л. с.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
Форум Honda Civic 4D
вибрация хонда сивик 4D - от натяжного ролика ремня генератора, ну и обводного тоже. недавно поменял - всё гуд
Егор
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В Интернете появилось изображение салона спорткара Honda
{{material_120057}} Судя по патентному изображению, центральная консоль и приборная панель машины будет выполнена в стилистике NSX. Помимо этого, машина получит прямоугольное рулевое колесо и спортивные кресла-ковши.По предварительным данным, в состав «начинки» войдут 4-цилиндровый бензиновый турбированный агрегат объемом 2 литра и пара электродвигателей. Не исключено, что японцы выпустят и полностью электрическую модификацию модели.Параллельно с работой над ZSX в Honda трудятся и над новым поколением NSX. Правда, автомобиль дебютируют лишь в 2023 году. Машина будет оснащаться силовой установкой с отдаче 1000 л. с.
2017-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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