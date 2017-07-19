19 июля 2017, 18:24
В Интернете появилось изображение салона спорткара Honda
Инженеры Honda работают над новым спортивным автомобилем с гибридной силовой установкой. Модель под названием ZSX займет место в ряду бренда на ступень ниже NSX.
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По предварительным данным, в состав «начинки» войдут 4-цилиндровый бензиновый турбированный агрегат объемом 2 литра и пара электродвигателей. Не исключено, что японцы выпустят и полностью электрическую модификацию модели.
Параллельно с работой над ZSX в Honda трудятся и над новым поколением NSX. Правда, автомобиль дебютируют лишь в 2023 году. Машина будет оснащаться силовой установкой с отдаче 1000 л. с.
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