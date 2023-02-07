В Иране стартовала сборка новых IKCO Tara: их ждут в России

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Версии IKCO Tara обозначены индексами V3 и V4 в зависимости от типа коробки передач. Во втором случае обновлений больше, с нее и начнем. Седан Tara V4, оснащенный автоматической КПП, получил иные задние фонари, антенну в виде плавника и люк с электроприводом на крыше. В салоне появились другие кресла, измененная центральная консоль с нишей для смартфона, а также иное расположение кнопок на ручках дверей. В список оснащения добавили опций комфорта: бесконтактное открытие крышки багажника, фотохромное салонное зеркало заднего вида, подогрев и электрорегулировки сидений водителя и переднего пассажира, камера заднего вида с динамической разметкой, подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и подсветка в нижней части передних дверей.

Кроме того, иранские седаны могут похвастаться четырьмя подушками безопасности, системами ABS, EBD и ESP, штатной противоугонной системой, системой контроля давления в шинах, круиз-контролем, датчиками света и дождя , системой бесключевого доступа и запуска с кнопки, креплениями Isofix, ЭУР, электростеклоподъемниками, электроприводом боковых зеркал, а также 7-дюймовым экраном медиасистемы с Bluetooth и поддержкой смартфона, пишет иранское издание charkhan.com.

Фото: charkhan.com

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Напомним, IKCO Tara представляет собой перелицованную версию седана Peugeot 301. Длина автомобиля составляет 4 519 мм, ширина – 1 953 мм, высота – 1 466 мм. Объем багажника – 640 литров. Под капотом трудится 1,6-литровый мотор мощностью 113 сил (144 Нм) в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом». Привод – передний. До конца 2023 года представители Iran Khodro обещают установить на Tara турбомотор. Официальные поставки в Россию могут начаться уже в этом году. Пока же седаны IKCO Tara возят к нам только по параллельному импорту. Дилеры публикуют объявления о продаже на классифайдах.

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