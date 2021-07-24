В Иране высоко оценили наши УАЗы: они похожи на внедорожники Toyota 90-х годов
Фото: Khodro Bank
Фото: Khodro Bank
Фото: Khodro Bank
Фото: Khodro Bank
Фото: Khodro Bank
По дизайну российские внедорожники отстали от современников лет на 20, пластик в салоне жесткий, приборная панель выглядит простовато, а сзади сохранились устаревшие, но проверенные временем барабанные тормоза. В целом, по внедорожным качествам УАЗ «Патриот» и «Пикап» не уступают рамным моделям Toyota и Mitsubishi, но стоят существенно дешевле. В Иране за них просят порядка 20 тысяч долларов (порядка 1,5 млн рублей). Конкурирующие по цене китайские внедорожники уступают УАЗам по надежности, проходимости и моторам - вместо надежных атмосферников они зачастую оснащаются 1,5-литровыми бензиновыми турбомоторами.
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