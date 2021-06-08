В иранской полиции появился УАЗ «Пикап»
Фото: vk.com / rusautomobile
Российский УАЗ «Пикап» начали использовать в муниципальной полиции Ирана. Правда, пока такие машины выбрали стражи порядка только в одном городе — Чехбехар, это порт на юге страны. Это сообщение 110KM.RU увидел в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Русский автомобиль».
На фотографиях, опубликованных в паблике, видно, что белые пикапы получили фирменную ливрею иранской полиции, также сообщается, что машины были укомплектованы спецоборудованием.
Поставкой автомобилей занимался дистрибьютор УАЗа компания Soroush Diesel. В Иране модели УАЗ «Патриот» и «Пикап» появились весной 2021 года. Они имеют точно такую же спецификацию, как и на внутреннем российском рынке. Напомним, что «Патриот» и «Пикап» предлагают с 149-сильным бензиновым мотором ZMZ Pro, который работает в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией Dymos и подключаемым полным приводом. АКП Punch Powerglide иранцам пока не предлагается.
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