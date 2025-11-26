«Капсула времени» найдена в иркутском гараже: за редкий «Москвич» просят 25 млн рублей

26 ноября 2025, 05:10
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
В одном из гаражей России спустя десятилетия обнаружен автомобиль, способный заставить сердца коллекционеров биться чаще. Это не просто раритет. Это символ эпохи, сохранившийся почти в первозданном виде. Что за машина и почему за неё просят целое состояние?
В Иркутске выставили на продажу автомобиль, способный перевернуть представления о ценности отечественной классики. Редакция 110km.ru обнаружила на Авто.ру редчайший экземпляр экспортный Москвич-412 ИЭ, собранный в 1974 году на Ижевском автозаводе. За этот автомобиль продавец запросил 25 миллионов рублей, и, судя по состоянию, цена может оказаться вполне оправданной.
Автомобиль прошёл всего 12 000 километров с момента выпуска и имеет единственного владельца за всю свою 50-летнюю историю. Оригинал паспорта транспортного средства подтверждает подлинность и историю машины, а уникальные детали кузова и интерьера говорят сами за себя. Интересно, что с 1980 года машина хранилась в гараже. Новый владелец, а точнее - тот, кто решится на эту покупку, получит не просто машину, а настоящий артефакт советской автомобильной промышленности.
Москвич-412 ИЭ оснащён легендарным двигателем УЗАМ-412 объёмом 1,5 литра, выдающим 75 лошадиных сил. Это бензиновый агрегат, работающий в паре с механической коробкой передач. Привод, разумеется, задний. Владелец подчеркнул, что автомобиль запечатлен на фото в своем изначальном виде: химчистку не проводил, оставив салон и экстерьер в том самом виде, в каком они сохранились за десятилетия покоя.
Такие экземпляры сегодня - большая редкость. Большинство «Москвичей» тех лет либо давно отправились в утиль, либо прошли множество реставраций, утратив историческую ценность. Этот же автомобиль - настоящая «капсула времени». В нём нет следов вмешательства, нет попыток «улучшить» оригинал. Всё осталось так, как сошло с конвейера почти полвека назад. Даже резина, скорее всего, оригинальная.
Покупка подобного автомобиля - это не просто приобретение транспортного средства. Это шаг в историю, возможность прикоснуться к ушедшей эпохе и сохранить её для будущих поколений. Остаётся только гадать, кто станет следующим хранителем этого уникального Москвича и какова будет его дальнейшая судьба.
