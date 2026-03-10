Начались торги за редкий Toyota RAV4 - продают дорого, потому что почти не ездили

В Иркутске выставили на продажу Toyota RAV4 2012 года с пробегом 7 500 км за 2,65 млн рублей

В Иркутске неожиданно появился на рынке почти новый Toyota RAV4 2012 года с минимальным пробегом. Владелец просит за машину сумму, сравнимую с ценой новых кроссоверов. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж и что скрывается за столь высокой стоимостью - разбираемся, какие риски и выгоды ждут покупателей сегодня.

На российском рынке редко встречаются автомобили, которые спустя более десяти лет после выпуска сохраняют практически заводское состояние. Именно такой случай произошел в Иркутске, где, как сообщает «Российская Газета», выставлен на продажу Toyota RAV4 2012 года выпуска с пробегом всего 7 500 километров. Это предложение сразу привлекло внимание автолюбителей и экспертов: подобные «капсулы времени» становятся настоящей редкостью, особенно на фоне дефицита новых иномарок и роста цен на вторичном рынке.

Владелец автомобиля оценивает свой Toyota RAV4 в 2 650 000 рублей, что сопоставимо с ценой новых кроссоверов китайских брендов. В объявлении подчеркивается, что машина практически не эксплуатировалась, а все вопросы можно обсудить по телефону. Под капотом - бензиновый атмосферный двигатель объемом 2,0 литра мощностью 148 л.с., механическая коробка передач и полный привод. Комплектация не раскрывается полностью, но по фотографиям видно: тканевый салон, подогрев передних сидений, кондиционер, мультируль и штатная аудиосистема с четырьмя динамиками.

Такие предложения становятся особенно актуальными на фоне ограниченного ввоза новых автомобилей и продолжающегося роста цен на вторичном рынке. Многие покупатели ищут альтернативу новым моделям, обращая внимание на редкие экземпляры с минимальным пробегом. Однако эксперты предупреждают: несмотря на привлекательный внешний вид и малый пробег, важно тщательно проверять техническое состояние машины, ведь длительное хранение без эксплуатации может привести к скрытым проблемам - например, с резиновыми уплотнителями, тормозной системой или электрикой.

Интересно, что Toyota RAV4 уже не первый раз оказывается в центре внимания российских автомобилистов. Ранее этот кроссовер был признан самой ликвидной моделью на рынке РФ, что подтверждает его устойчивый спрос и высокую остаточную стоимость. Впрочем, ситуация с ценами на редкие автомобили и схемами их ввоза в Россию остается непростой: например, недавно обсуждались ограничения на экспорт машин из Китая, и как это влияет на рынок, можно узнать в материале о новых схемах поставок BMW и параллельном импорте.

Покупка автомобиля с минимальным пробегом и возрастом более десяти лет - всегда рискованный шаг. С одной стороны, это шанс приобрести практически новый экземпляр популярной модели, с другой - возможные технические нюансы, которые не всегда видны на первый взгляд. В условиях, когда новые автомобили становятся все менее доступными, такие предложения неизбежно вызывают ажиотаж и подогревают интерес к рынку редких машин.