Настоящая крепость на колесах: что скрывает этот брутальный вездеход MAN 6x6?

Дом на колесах MAN 6x6 подготовили для самых суровых путешествий

В Италии выставили на продажу уникальный автодом. Это настоящий монстр для бездорожья. Он построен на базе грузовика MAN. Внутри есть все для жизни с комфортом. Узнайте больше об этом невероятном проекте.

В мире автопутешествий появляются все более удивительные проекты. На этот раз в Италии, в городе Сузегана, выставили на продажу настоящий дом на колесах, созданный для покорения самых труднодоступных уголков планеты. Это не просто кемпер, а полноценная экспедиционная машина на базе полноприводного грузовика MAN с колесной формулой 6x6.

Этот автомобиль - настоящая мечта для тех, кто ценит полную автономию и комфорт вдали от цивилизации. В основе проекта лежит надежное и проверенное шасси MAN, которое прошло 380 000 километров. Для коммерческого грузовика такой пробег считается вполне рабочим, что говорит о большом остаточном ресурсе двигателя и трансмиссии. А автоматическая коробка передач значительно упрощает управление этим гигантом на бездорожье.

Жилой модуль спроектирован с особым вниманием к деталям и удобству. Внутри оборудован двойной пол с подсветкой и вместительными отсеками для хранения вещей. На кухне установлена современная индукционная плита. За комфорт и микроклимат отвечают отдельный кондиционер для жилой зоны и система водяного отопления, которая эффективна даже в сильные морозы.

Фото: AutoScout

Особого внимания заслуживает система энергоснабжения. Как сообщает портал AutoScout, на котором размещено объявление, вездеход оснащен мощной системой Victron Energy с накопительными батареями общей емкостью 1380 Ач. На крыше установлены солнечные панели мощностью 1400 Вт. Этого запаса энергии хватит для работы всех бытовых приборов на протяжении долгого времени без необходимости подключаться к внешним сетям. Управлять всеми системами дома можно через умную систему Loxone.

Автономность подчеркивается и огромными запасами воды. На борту имеется бак на 600 литров для питьевой воды, которая проходит через специальный очиститель. Также предусмотрены отдельные емкости по 150 литров для «серых» (от душа и раковины) и «черных» (от туалета) стоков. В ванной комнате установлен туалет с измельчителем, а для бытовых нужд есть даже стиральная машина. Спальное место представляет собой двуспальную кровать с раздельно регулируемыми основаниями.

Фото: AutoScout

Снаружи автомобиль не менее впечатляет. Для удобного доступа в жилой модуль предусмотрена гидравлическая лестница. Маневрирование облегчают камера заднего вида, парковочные датчики и даже отдельная камера для контроля слива баков. В задней части оборудован просторный гараж с интегрированными рампами, предназначенный для перевозки квадроцикла или другой небольшой техники. Для повышения комфорта на неровных дорогах задняя подвеска сделана пневматической.

Фото: AutoScout

Такой автомобиль - это не просто транспортное средство, а целый мир на колесах, готовый к любым приключениям. Он сочетает в себе проходимость военного грузовика и комфорт современной квартиры, позволяя своим владельцам исследовать планету без каких-либо ограничений.