Настоящая крепость на колесах: что скрывает этот брутальный вездеход MAN 6x6?

8 декабря 2025, 08:14
Дом на колесах MAN 6x6 подготовили для самых суровых путешествий
Дом на колесах MAN 6x6 подготовили для самых суровых путешествий
В Италии выставили на продажу уникальный автодом. Это настоящий монстр для бездорожья. Он построен на базе грузовика MAN. Внутри есть все для жизни с комфортом. Узнайте больше об этом невероятном проекте.
В мире автопутешествий появляются все более удивительные проекты. На этот раз в Италии, в городе Сузегана, выставили на продажу настоящий дом на колесах, созданный для покорения самых труднодоступных уголков планеты. Это не просто кемпер, а полноценная экспедиционная машина на базе полноприводного грузовика MAN с колесной формулой 6x6.
Этот автомобиль - настоящая мечта для тех, кто ценит полную автономию и комфорт вдали от цивилизации. В основе проекта лежит надежное и проверенное шасси MAN, которое прошло 380 000 километров. Для коммерческого грузовика такой пробег считается вполне рабочим, что говорит о большом остаточном ресурсе двигателя и трансмиссии. А автоматическая коробка передач значительно упрощает управление этим гигантом на бездорожье.
Жилой модуль спроектирован с особым вниманием к деталям и удобству. Внутри оборудован двойной пол с подсветкой и вместительными отсеками для хранения вещей. На кухне установлена современная индукционная плита. За комфорт и микроклимат отвечают отдельный кондиционер для жилой зоны и система водяного отопления, которая эффективна даже в сильные морозы.
Особого внимания заслуживает система энергоснабжения. Как сообщает портал AutoScout, на котором размещено объявление, вездеход оснащен мощной системой Victron Energy с накопительными батареями общей емкостью 1380 Ач. На крыше установлены солнечные панели мощностью 1400 Вт. Этого запаса энергии хватит для работы всех бытовых приборов на протяжении долгого времени без необходимости подключаться к внешним сетям. Управлять всеми системами дома можно через умную систему Loxone.
Автономность подчеркивается и огромными запасами воды. На борту имеется бак на 600 литров для питьевой воды, которая проходит через специальный очиститель. Также предусмотрены отдельные емкости по 150 литров для «серых» (от душа и раковины) и «черных» (от туалета) стоков. В ванной комнате установлен туалет с измельчителем, а для бытовых нужд есть даже стиральная машина. Спальное место представляет собой двуспальную кровать с раздельно регулируемыми основаниями.
Снаружи автомобиль не менее впечатляет. Для удобного доступа в жилой модуль предусмотрена гидравлическая лестница. Маневрирование облегчают камера заднего вида, парковочные датчики и даже отдельная камера для контроля слива баков. В задней части оборудован просторный гараж с интегрированными рампами, предназначенный для перевозки квадроцикла или другой небольшой техники. Для повышения комфорта на неровных дорогах задняя подвеска сделана пневматической.
Такой автомобиль - это не просто транспортное средство, а целый мир на колесах, готовый к любым приключениям. Он сочетает в себе проходимость военного грузовика и комфорт современной квартиры, позволяя своим владельцам исследовать планету без каких-либо ограничений.
Похожие материалы МАН
-
08.12.2025, 12:32
Внедорожный кемпер на базе Mercedes Sprinter: дом на колесах для любых приключений
Новый кемпер на базе Mercedes Sprinter 2024 года удивляет возможностями. Полный привод, автономное питание и продуманная кухня. Внутри – комфорт и современные технологии. Узнайте, чем еще выделяется этот дом на колесах.Читать далее
-
08.12.2025, 11:56
Обновленный УАЗ «Патриот» с дизелем и новой оптикой впервые показали на фото
Ульяновский автозавод готовит сюрприз. Внедорожник «Патриот» скоро обновится. Автомобиль получит новый мощный двигатель. Его внешность тоже серьезно изменится. В сети появились первые шпионские снимки. Что же ждет популярную модель?Читать далее
-
08.12.2025, 11:32
В России продают уникальный фургон Lada Priora из «Богдана»
В Тобольске появился необычный фургон. Он выглядит как Lada Priora. Но это совсем другая модель. Владелец просит за него 280 тысяч. Что это за редкий автомобиль? Узнайте все подробности.Читать далее
-
08.12.2025, 10:27
На продажу выставили роскошный дом на колесах на базе грузовика IVECO
В Европе выставили на продажу уникальный кемпер. Это настоящий дом на колесах. Он построен на базе грузовика IVECO. Автомобиль получил богатое оснащение. Его цена впечатляет не меньше.Читать далее
-
08.12.2025, 09:38
Escape E13: компактный прицеп с ретро-дизайном и уникальной прочностью
Escape E13 – это новый взгляд на компактные автоприцепы. Модель сочетает ретро-стиль и современные технологии. Внутри комфортно разместятся три взрослых. Прицеп отличается прочным корпусом и возможностью персонализации. Оцените, как маленький размер сочетается с большими возможностями.Читать далее
-
08.12.2025, 07:51
КамАЗ отпраздновал 50-летний юбилей с момента выпуска первого двигателя
КамАЗ отмечает знаменательную дату. Завод двигателей празднует большой юбилей. Производство моторов началось полвека назад. Компания прошла огромный путь. Узнайте подробности этого важного события.Читать далее
-
08.12.2025, 07:43
В Хабаровске продают Fiat Ducato 2009 года с автодомом и полным оснащением
В Хабаровске выставлен на продажу Fiat Ducato 2009 года, переоборудованный в полноценный автодом. Внутри — автономное отопление, кондиционер, четыре спальных места и кухня. Автомобиль прошел все сервисы и готов к новым поездкам. Не упустите шанс узнать подробности о необычном предложении.Читать далее
-
08.12.2025, 07:29
MARSHALL представил новые фильтры для коммерческих машин ГАЗ
Бренд MARSHALL анонсировал новые продукты. Они предназначены для коммерческих автомобилей. Владельцы ГАЗ и Foton оценят новинки. Ассортимент фильтров стал еще шире. Узнайте подробности о новых деталях.Читать далее
-
08.12.2025, 05:58
Автодом на базе ГАЗ 66 с ГБО и солнечными батареями: путешествие с комфортом для четверых
В продаже появился уникальный автодом на базе ГАЗ 66 1987 года. Машина оборудована ГБО, солнечными батареями и автономным отоплением. Внутри четыре спальных места и полный набор для путешествий. Есть нюансы по двигателю, но в комплекте идет второй мотор. Подробности – в материале.Читать далее
-
07.12.2025, 20:58
Mount Robson: дом на колесах на базе Mercedes-Benz Sprinter с продуманным комфортом
Путешествия становятся проще, если дом всегда с тобой. Mount Robson — не просто кемпер, а настоящий уютный дом на колесах. Внутри — максимум комфорта и современные технологии. Узнайте, чем удивляет этот необычный проект. Оцените, как можно жить и отдыхать в самых красивых местах.Читать далее
Похожие материалы МАН
-
08.12.2025, 12:32
Внедорожный кемпер на базе Mercedes Sprinter: дом на колесах для любых приключений
Новый кемпер на базе Mercedes Sprinter 2024 года удивляет возможностями. Полный привод, автономное питание и продуманная кухня. Внутри – комфорт и современные технологии. Узнайте, чем еще выделяется этот дом на колесах.Читать далее
-
08.12.2025, 11:56
Обновленный УАЗ «Патриот» с дизелем и новой оптикой впервые показали на фото
Ульяновский автозавод готовит сюрприз. Внедорожник «Патриот» скоро обновится. Автомобиль получит новый мощный двигатель. Его внешность тоже серьезно изменится. В сети появились первые шпионские снимки. Что же ждет популярную модель?Читать далее
-
08.12.2025, 11:32
В России продают уникальный фургон Lada Priora из «Богдана»
В Тобольске появился необычный фургон. Он выглядит как Lada Priora. Но это совсем другая модель. Владелец просит за него 280 тысяч. Что это за редкий автомобиль? Узнайте все подробности.Читать далее
-
08.12.2025, 10:27
На продажу выставили роскошный дом на колесах на базе грузовика IVECO
В Европе выставили на продажу уникальный кемпер. Это настоящий дом на колесах. Он построен на базе грузовика IVECO. Автомобиль получил богатое оснащение. Его цена впечатляет не меньше.Читать далее
-
08.12.2025, 09:38
Escape E13: компактный прицеп с ретро-дизайном и уникальной прочностью
Escape E13 – это новый взгляд на компактные автоприцепы. Модель сочетает ретро-стиль и современные технологии. Внутри комфортно разместятся три взрослых. Прицеп отличается прочным корпусом и возможностью персонализации. Оцените, как маленький размер сочетается с большими возможностями.Читать далее
-
08.12.2025, 07:51
КамАЗ отпраздновал 50-летний юбилей с момента выпуска первого двигателя
КамАЗ отмечает знаменательную дату. Завод двигателей празднует большой юбилей. Производство моторов началось полвека назад. Компания прошла огромный путь. Узнайте подробности этого важного события.Читать далее
-
08.12.2025, 07:43
В Хабаровске продают Fiat Ducato 2009 года с автодомом и полным оснащением
В Хабаровске выставлен на продажу Fiat Ducato 2009 года, переоборудованный в полноценный автодом. Внутри — автономное отопление, кондиционер, четыре спальных места и кухня. Автомобиль прошел все сервисы и готов к новым поездкам. Не упустите шанс узнать подробности о необычном предложении.Читать далее
-
08.12.2025, 07:29
MARSHALL представил новые фильтры для коммерческих машин ГАЗ
Бренд MARSHALL анонсировал новые продукты. Они предназначены для коммерческих автомобилей. Владельцы ГАЗ и Foton оценят новинки. Ассортимент фильтров стал еще шире. Узнайте подробности о новых деталях.Читать далее
-
08.12.2025, 05:58
Автодом на базе ГАЗ 66 с ГБО и солнечными батареями: путешествие с комфортом для четверых
В продаже появился уникальный автодом на базе ГАЗ 66 1987 года. Машина оборудована ГБО, солнечными батареями и автономным отоплением. Внутри четыре спальных места и полный набор для путешествий. Есть нюансы по двигателю, но в комплекте идет второй мотор. Подробности – в материале.Читать далее
-
07.12.2025, 20:58
Mount Robson: дом на колесах на базе Mercedes-Benz Sprinter с продуманным комфортом
Путешествия становятся проще, если дом всегда с тобой. Mount Robson — не просто кемпер, а настоящий уютный дом на колесах. Внутри — максимум комфорта и современные технологии. Узнайте, чем удивляет этот необычный проект. Оцените, как можно жить и отдыхать в самых красивых местах.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве