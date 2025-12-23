Деревянная избушка на колесах из классического Beetle — сколько стоит необычный автодом

Уникальный автодом из Volkswagen Beetle с деревянным интерьером

В Италии выставили на продажу необычный автодом, созданный на базе Volkswagen Beetle 1970 года. Внутри - уютная спальная зона и мини-кухня. Необычный проект привлекает внимание коллекционеров и любителей ретро.

В Италии выставили на продажу необычный автодом, созданный на базе Volkswagen Beetle 1970 года. Внутри - уютная спальная зона и мини-кухня. Необычный проект привлекает внимание коллекционеров и любителей ретро.

В Италии на аукционе появился по-настоящему необычный лот - самодельный автодом, построенный на базе классического Volkswagen Beetle 1970 года. Этот проект получил название Holzhaus, что в переводе с немецкого означает «деревянный дом». Машина сразу выделяется на фоне привычных кемперов: ее кузов полностью обшит деревом, а интерьер напоминает уютную альпийскую избушку.

Фото: Beetle Holzhaus© Catawiki

Создатели задумывали этот автодом как мобильное шале для промо-акций и выездных мероприятий. Внутри компактного пространства разместились диван, обеденный стол, мини-кухня с газовой плитой, а также настоящие окна с занавесками и деревянными ставнями. Вместо привычного руля - большое деревянное колесо, а селектор коробки передач заменяет перевернутая ножка от стола. Атмосферу дополняют картины на стенах и часы с кукушкой, что делает интерьер по-настоящему домашним.

Фото: Beetle Holzhaus© Catawiki

Техническая часть осталась практически без изменений: под капотом установлен стандартный 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 47 лошадиных сил. За годы эксплуатации этот необычный Beetle прошел чуть более 73 тысяч километров. Несмотря на возраст, автомобиль сохранил работоспособность и способен передвигаться своим ходом.

Фото: Beetle Holzhaus© Catawiki

Holzhaus создавался не только для путешествий, но и для участия в различных мероприятиях - его использовали как передвижную билетную кассу или бар. Благодаря яркому внешнему виду и оригинальному исполнению, автодом неизменно привлекал внимание публики и становился центром любой площадки.

На сегодняшний день владельцы рассчитывают выручить за этот уникальный проект от 20 000 до 30 000 евро. Этот проект - отличный пример того, как классический автомобиль может получить вторую жизнь в совершенно неожиданном амплуа. Деревянная избушка на колесах из Volkswagen Beetle - не только способ путешествовать с комфортом, но и возможность выделиться на дороге, удивить друзей и собрать множество восторженных взглядов.