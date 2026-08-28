Почему эксперты считают, что отсутствие новых «Москвич 5» на учете - тревожный сигнал

В июле не зарегистрировано ни одного «Москвич 5»: что происходит с моделью

Неожиданный поворот: в июле в России не появилось ни одного нового «Москвич 5» на учете. Мало кто знает, что за последние месяцы ситуация с этой моделью стала особенно напряженной. Что грозит рынку, какие проблемы вскрылись и почему это важно для автолюбителей - разбираемся в деталях. Подробности - в материале.

Неожиданный поворот: в июле в России не появилось ни одного нового «Москвич 5» на учете. Мало кто знает, что за последние месяцы ситуация с этой моделью стала особенно напряженной. Что грозит рынку, какие проблемы вскрылись и почему это важно для автолюбителей - разбираемся в деталях. Подробности - в материале.

Ситуация с регистрацией новых автомобилей «Москвич 5» в России вновь привлекла внимание автолюбителей и экспертов. В июле не было поставлено на учет ни одной машины этой модели, что может указывать на глубокие перемены в стратегии бренда и на рынке в целом. Для многих это стало неожиданностью, ведь еще недавно «Москвич 5» рассматривался как перспективный кроссовер, способный укрепить позиции отечественного автопрома в сегменте доступных SUV.

По информации портала «Китайские автомобили» и агентства Автостат-Инфо, за первые семь месяцев текущего года в стране зарегистрировали всего 173 экземпляра «Москвич 5». Для сравнения, за весь 2025 год на учет поставили 143 таких автомобиля. Общий тираж модели на российском рынке достиг 316 машин, что выглядит скромно на фоне ожиданий и заявленных планов по выпуску. Ранее сообщалось, что завод «Москвич» выпустил несколько сотен этих кроссоверов, часть которых предназначалась для корпоративного автопарка и тестирования. До массовых продаж дело так и не дошло.

Особенность «Москвич 5» заключается в его технической базе: модель построена на платформе китайских Sehol X6 и JAC JS5, оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 или 174 л. с., работающим в паре с вариатором. Несмотря на современное оснащение и адаптацию под российские условия, спрос на автомобиль оказался ниже прогнозов. В марте стало известно, что проект «Москвич 5» официально закрыт, что объясняет отсутствие новых регистраций в последние месяцы.

Интересно, что похожие тенденции наблюдаются и у других брендов, представленных на российском рынке. Например, недавно стало известно о резком снижении продаж MG, что также вызвало вопросы о будущем китайских и локализованных моделей в России. Эксперты отмечают, что такие случаи могут быть связаны с изменением логистики, сложностями с поставками комплектующих и корректировкой рыночных стратегий.

Для покупателей и владельцев «Москвич 5» ситуация выглядит неоднозначно. С одной стороны, ограниченный тираж может сделать автомобиль редкостью, с другой - возникают вопросы по сервису, доступности запчастей и поддержке со стороны производителя. Важно учитывать, что прекращение выпуска и отсутствие новых регистраций могут повлиять на остаточную стоимость машины и интерес дилеров к обслуживанию этой модели.

В целом, история с «Москвич 5» подчеркивает, насколько быстро меняется автомобильный рынок России. Даже крупные проекты могут быть свернуты в считанные месяцы, если спрос не оправдывает ожиданий или возникают внешние сложности. Для автолюбителей это сигнал внимательно следить за новостями и оценивать риски при выборе новых моделей, особенно если речь идет о совместных или локализованных разработках.