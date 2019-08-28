28 августа 2019, 16:34
В июле петербургские заводы выпустили почти 24,5 тысячи автомобилей
- 16
- 0
Объем производства петербургских автозаводов продолжает расти. В июле с конвейеров трех городских предприятий в совокупности сошло на 8% машин больше, чем годом ранее. По итогам первых 7 месяцев производство увеличилось на 4%.
Ранее мы писали
Первую половину 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota завершили в плюсе. Сообща они ...Читать далее
Отчасти увеличение объемов связано с более короткими летними корпоративными отпусками. По словам генерального директора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, Nissan и Toyota отдыхали прошлым летом три недели, а сейчас – только две.
На трех заводах Петербурга выпускают 9 моделей четырех марок: Nissan (Qashqai, X-Trail и Murano), Toyota (Camry и RAV4), Hyundai (Solaris и Creta), Kia (Rio и Rio X-Line). Четыре из них вошли в ТОП-10 самых популярных машин в России по итогам первых семи месяцев 2019 года: Kia Rio (лидер среди иномарок), Hyundai Creta (самый популярный представитель сегмента SUV), Hyundai Solaris и Toyota Camry.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
04.03.2019, 17:39
Тест-драйв бэушного Hyundai H1: ввосьмером по лавкам
29.10.2018, 08:41
Тест-драйв нового Hyundai Santa Fe: град на холме
23.09.2018, 22:18
Секонд-тест Hyundai Galloper: корейский «скакун»
18.08.2017, 08:21
Тест-драйв нового Hyundai Solaris: второй пошел!
19.02.2017, 16:54
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
29.01.2017, 22:00
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
04.03.2019, 17:39
Тест-драйв бэушного Hyundai H1: ввосьмером по лавкам
29.10.2018, 08:41
Тест-драйв нового Hyundai Santa Fe: град на холме
23.09.2018, 22:18
Секонд-тест Hyundai Galloper: корейский «скакун»
18.08.2017, 08:21
Тест-драйв нового Hyundai Solaris: второй пошел!
19.02.2017, 16:54
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
29.01.2017, 22:00
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Руслан Здравствуйте помогите пожалуйста расход около 17 литров стал чек горить а так работает тянет нормально в чем искать причину?
Цитата:| Кому: Анна Книга по эксплуатации, в самом начале код
Машины, подобные Z, по хорошему созданы для трека, но получить от них удовольствие можно и на обычных дорогах. Ощущение вжимания в кресло и быстрые ускорения – вот первое, что ты покупаешь в Z. Ты просто покупаешь свой собственный маленький аттракцион и получаешь удовольствие. Но только летом :-) Зимой ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве