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28 августа 2019, 16:34

В июле петербургские заводы выпустили почти 24,5 тысячи автомобилей

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Объем производства петербургских автозаводов продолжает расти. В июле с конвейеров трех городских предприятий в совокупности сошло на 8% машин больше, чем годом ранее. По итогам первых 7 месяцев производство увеличилось на 4%.
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Вместе с увеличением объема производства растет и доля петербургского автопрома в общероссийских показателях. Если по итогам первых семи месяцев 2018 года в Петербурге выпустили 23,4% от всех произведенных в стране автомобилей, то в этом году цифра увеличилась на 0,5% и достигла 23,9%. В совокупности с января по июль в городе было собрано 213 000 легковых автомобилей (+4%). В июле с конвейеров сошло 24 400 машин (+8%).

Отчасти увеличение объемов связано с более короткими летними корпоративными отпусками. По словам генерального директора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, Nissan и Toyota отдыхали прошлым летом три недели, а сейчас – только две. 

На трех заводах Петербурга выпускают 9 моделей четырех марок: Nissan (Qashqai, X-Trail и Murano), Toyota (Camry и RAV4), Hyundai (Solaris и Creta), Kia (Rio и Rio X-Line). Четыре из них вошли в ТОП-10 самых популярных машин в России по итогам первых семи месяцев 2019 года: Kia Rio (лидер среди иномарок), Hyundai Creta (самый популярный представитель сегмента SUV), Hyundai Solaris и Toyota Camry.

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В июле петербургские заводы выпустили почти 24,5 тысячи автомобилей
{{material_127036}}Вместе с увеличением объема производства растет и доля петербургского автопрома в общероссийских показателях. Если по итогам первых семи месяцев 2018 года в Петербурге выпустили 23,4% от всех произведенных в стране автомобилей, то в этом году цифра увеличилась на 0,5% и достигла 23,9%. В совокупности с января по июль в городе было собрано 213 000 легковых автомобилей (+4%). В июле с конвейеров сошло 24 400 машин (+8%).Отчасти увеличение объемов связано с более короткими летними корпоративными отпусками. По словам генерального директора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, Nissan и Toyota отдыхали прошлым летом три недели, а сейчас – только две. На трех заводах Петербурга выпускают 9 моделей четырех марок: Nissan (Qashqai, X-Trail и Murano), Toyota (Camry и RAV4), Hyundai (Solaris и Creta), Kia (Rio и Rio X-Line). Четыре из них вошли в ТОП-10 самых популярных машин в России по итогам первых семи месяцев 2019 года: Kia Rio (лидер среди иномарок), Hyundai Creta (самый популярный представитель сегмента SUV), Hyundai Solaris и Toyota Camry.
2019-08-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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