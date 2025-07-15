В июле семь брендов снизили цены автомобилей, а «Москвич» неожиданно подорожал
Не менее активным оказался Haval – лидер по продажам среди иномарок в РФ. Цены на большинство его моделей упали на 50–400 тыс. рублей, хотя одновременно были уменьшены или полностью отменены прямые скидки, что практически свело на нет выгоду для покупателей.
Аналогичные изменения затронули и другие бренды. Wey пересмотрел стоимость кроссовера Wey 07 (снижение на 50–200 тыс. руб.) и минивэна Wey 80 (до 700 тыс. руб.), при этом у последней модели сохранилась выгода, сделавшая ее более доступной. Также снизились цены на обновленный пикап GWM Poer – каждая из его версий подешевела на 100 тысяч, а в базовой комплектации еще и получила дополнительную скидку. Впервые за время продаж упал и ценник на Omoda C5 – полноприводные версии стали дешевле на 150 тыс. рублей. Chery скорректировал цены на Tiggo 4 и Tiggo 7L, но отмена скидок нивелировала приятный эффект для клиентов.
Также появились «сезонные» предложения от Hongqi. На кроссоверы HS3 и HS5 скидки составили от 210 до 400 тыс. рублей, а бизнес-седан H5 в топовой Black Edition потерял сразу 255 тыс. рублей.
Единственным, кто выбрал обратный курс, стал «Москвич». Кроссовер «Москвич 3», самый популярный автомобиль возрожденного бренда, подорожал во второй раз за последние три месяца – на 48 тыс. рублей. Базовая версия теперь стоит от 1 851 000 рублей, а топовая – почти 2,1 млн рублей.
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МВД России предложило рассмотреть возможность ужесточения условий допуска к управлению транспортными средствами для граждан старше 60 лет. Инициатива изложена в «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го», которая уже опубликована на официальном портале правовых актов. Читать далее
-
15.07.2025, 09:41
Протекционизм как маскировка отсутствия конкурентоспособности в мировой автоиндустрии
Протекционизм используется странами для сокрытия проблем с конкурентоспособностью в различных отраслях, включая автомобильную. Но это не может решить проблему. Страны, желающие сохранить рабочие места и производство, должны обеспечить конкурентоспособные условия для работников и компаний. Без глубоких реформ и повышения эффективности такое вряд ли возможно.Читать далее
-
15.07.2025, 09:29
Кто станет покупателем нового кроссовера LADA Azimut
Новый кроссовер LADA Azimut ориентирован на молодую и средневозрастную аудиторию, что поможет расширить клиентскую базу бренда и повысить лояльность покупателей.Читать далее
-
14.07.2025, 15:42
Питбайки начали арестовывать прямо в магазинах. Почему?
Питбайки – спортивные мини-мотоциклы для езды по пересеченной местности – все чаще становятся причиной аварий с участием детей. Несмотря на то, что такая техника официально не предназначена для движения по дорогам общего пользования, ее нередко можно встретить на тротуарах, обочинах и даже непосредственно на проезжей части. Читать далее
-
14.07.2025, 15:08
Владельцев китайских кроссоверов предостерегли от страшной ошибки на АЗС
Сегодня многие китайские автопроизводители указывают в руководствах по эксплуатации, что их кроссоверы могут работать на бензине АИ-92, даже если оснащены турбированными двигателями. Однако специалисты предупреждают: такое решение – скорее маркетинговый ход, чем техническая рекомендация. Читать далее
-
14.07.2025, 14:18
Багажник на крышу автомобиля: виды и правила установки
Багажник на крыше автомобиля обычно устанавливают для перевозки спортивного инвентаря, оборудования для отдыха или крупногабаритных грузов. Его назначение определяет конструкцию и особенности крепления. При этом важно помнить, установка самодельных конструкций запрещена законом.Читать далее
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