В июле семь брендов снизили цены автомобилей, а «Москвич» неожиданно подорожал

Ранее мы писали Как менялись цены новых автомобилей в июне 2025 года: кто объявил скидки, а кто подорожал В июне 2025 года автопроизводители продолжили играть с ценами в условиях падающего спроса и высокой конкуренции ... Читать далее

По данным мониторинга, проведенного порталом «Автоновости дня» , в некоторых случаях скидки были частично компенсированы отменой прямых бонусов, что сделало реальную доступность машин неоднозначной. Особенно заметным «ценопадом» стало снижение стоимости у брендов китайского концерна Great Wall. Например, Tank обновил прайс-листы на внедорожники Tank 400 и Tank 700, снизив их стоимость на 300–600 тыс. рублей. Теперь базовая версия Tank 400 стартует от 5 399 000 рублей, а флагманский Tank 700 доступен от 8 899 000 до 12 499 000 рублей в зависимости от комплектации.

Не менее активным оказался Haval – лидер по продажам среди иномарок в РФ. Цены на большинство его моделей упали на 50–400 тыс. рублей, хотя одновременно были уменьшены или полностью отменены прямые скидки, что практически свело на нет выгоду для покупателей.



Аналогичные изменения затронули и другие бренды. Wey пересмотрел стоимость кроссовера Wey 07 (снижение на 50–200 тыс. руб.) и минивэна Wey 80 (до 700 тыс. руб.), при этом у последней модели сохранилась выгода, сделавшая ее более доступной. Также снизились цены на обновленный пикап GWM Poer – каждая из его версий подешевела на 100 тысяч, а в базовой комплектации еще и получила дополнительную скидку. Впервые за время продаж упал и ценник на Omoda C5 – полноприводные версии стали дешевле на 150 тыс. рублей. Chery скорректировал цены на Tiggo 4 и Tiggo 7L, но отмена скидок нивелировала приятный эффект для клиентов.



Также появились «сезонные» предложения от Hongqi. На кроссоверы HS3 и HS5 скидки составили от 210 до 400 тыс. рублей, а бизнес-седан H5 в топовой Black Edition потерял сразу 255 тыс. рублей.



Единственным, кто выбрал обратный курс, стал «Москвич». Кроссовер «Москвич 3», самый популярный автомобиль возрожденного бренда, подорожал во второй раз за последние три месяца – на 48 тыс. рублей. Базовая версия теперь стоит от 1 851 000 рублей, а топовая – почти 2,1 млн рублей.

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