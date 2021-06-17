В июле в Петербурге пройдет XI Международный форм «Безопасность на транспорте»
Фото: пресс-служба Международного форума «Безопасность на транспорте»
В центре внимания окажется новое законодательство в сфере транспортной безопасности, механизм «регуляторной гильотины» и снижения административной нагрузки на бизнес, ход реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а также подведение итогов организации транспортного обеспечения чемпионата Европы по футболу 2020 в Санкт-Петербурге.
Эксперты обсудят актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности и борьбу с терроризмом; обеспечение безаварийности, безопасности дорожного движения, безопасности полетов и судоходства, а также обеспечение безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта.
Отдельное внимание уделят цифровизации и автоматизации работы транспортного комплекса, информационной, санитарно-эпидемической и пожарной безопасности на транспорте, развитию систем «Умного транспорта» и «Безопасного города». В рамках форума по сложившейся традиции пройдет специализированная выставка, на которой крупнейшие компании и лидеры отрасли представят современные технологии и новейшие практики в сфере обеспечения комплексной безопасности на транспорте.
По окончании работы дискуссионных площадок для участников форума будет организовано практическое обучение, которое пройдет на наиболее значимых объектах транспортной инфраструктуры города. Представители отрасли смогут познакомиться с работой систем безопасности и изучить методы обеспечения антитеррористической защищенности транспортных коммуникаций и сооружений. Завершит форум культурная программа.
По итогам форума выпустят общественную резолюцию, которая будет содержать предложения и проекты, сформированные в течение двухдневной работы. Она адресована, в первую очередь, профильным федеральным ведомствам для совершенствования отраслевого законодательства.
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